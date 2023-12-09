السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

مياه الشرقية تنفذ أنشطة ثقافية وتوعوية لطلبة مدارس ديرب نجم

مياة الشرقية تنفذ
مياة الشرقية تنفذ أنشطة ثقافية وتوعوية لطلبة مدارس، فيتو

 أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيدًا بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

محافظ الشرقية يتابع استعدادات شركة مياه الشرب للتعامل مع الطقس السيئ

المهندس عامر كمال إبوحلاوة 

 ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

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رئيس مجلس إدارة مياة الشرب بالشرقية 

 وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

 

أرسم ولون والسلم والثعبان والعجلة الدوارة 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة ارسم ولون والسلم والثعبان ومهمة في الدور الرابع والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحرى الصغير وندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة وكذلك توزيع برشوارت توعيه موضح بها ارقام الشكاوي والاستفسارات والتظلمات بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز علي الفائزين.

شيك بمليون جنيه مقدم من إحدى الجمعيات 

وشهد محافظ الشرقية فى وقت سابق مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من إحدى الجمعيات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لنحو 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

مياه الشرقية: توصيل الخدمة لـ 988 أسرة من الأكثر احتياجا بالمجان

المشاركة بين مياة الشرب وجهات المجتمع المدنى 

 ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجمعية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرًا الي أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

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مياه الشرب المهندس عامر كمال ابوحلاوة التنسيق بين المديريات المعنية الوعى الصحى والبيئى التعاون بين شركة مياة الشرب والصرف الصحى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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