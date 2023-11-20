محافظ الشرقية يتابع استعدادات شركة مياه الشرب للتعامل مع الطقس السيئ

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل من خلال مراجعة صفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وكذلك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

الانتشار الجيد لسيارات شفط مياه الأمطار

شدد المحافظ على ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أي شوارع او ميادين رئيسية لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

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تعليمات الدكتور المحافظ

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها وتجهيز عدد من البدلات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار أولًا بأول من الشوارع تجنبًا لإغلاقها و حدوث تكدسات مرورية بها.

تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها وكذلك مواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

مناشدة المهندس عامر كمال أبو حلاوة للمواطنين

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط الموضح على الفيس بوك والخاص بالشركة .

التعامل مع صفحة الفيس الخاصة بالشركة

وايضا صفحة الفيس بوك الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وأرقام الخط الساخن 125 أرضي 012055020980 و01205502086 وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار. وقال المهندس عامر رئيس الشركة أنه لا يوجد أي نقص في المعدات وسيارات الكسح والشفط والشركة لديها جهوزية عالية بشكل مطمئن وكذلك غرف العمليات المنتشرة بمراكز المحافظة بالإضافة إلى الغرفة المركزية المتواجدة داخل ديوان عام الشركة.