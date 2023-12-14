السيسي وحمد يؤكدان توسيع التعاون في مختلف المجالات بين مصر والبحرين

أثنى الزعيمان المصري والبحرين على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين، وانعكاسها في التطور المطرد في العلاقات، مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة شعبًا وقيادةً بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، متمنيًا استمرار التقدم والازدهار في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين، وانعكاسها في التطور المطرد في العلاقات، مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة، لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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