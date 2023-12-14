مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوى

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “القاهرة - أسيوط” الصحراوي الغربي بمدخل أبو صير ووجود ضحايا وعلى انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

وتبين بالفحص مصرع شخص وإصابة 10 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلاب السيارة وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة والمصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة ورفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.

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حادث انقلاب ميكروباص فى البحر الأحمر

وفى وقت سابق، أصيب 8 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمدخل الشمالى لمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام وفيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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