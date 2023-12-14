الخميس 14 ديسمبر 2023
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سياسة

حزب المستقلين الجدد: لن تكون هناك أي طعون على الانتخابات الرئاسية

هشام عنانى،فيتو
هشام عنانى،فيتو

الانتخابات الرئاسية،أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني علي توقعه بأنه لن يكون هناك طعون علي الانتخابات اليوم وغدًا طبقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات بأن يومي 14 و15 مخصصين لتقديم أي طعون والبت فيها.

 

الانتخابات لم تشهد أي تجاوزات

 

وقال دكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أي تجاوزات تستوجب أي طعون وهذا ما شهد به العالم كله في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية.


 

التزام كامل من الناخبين والمرشحين

 

وأضاف "عناني" أن العملية الانتخابية برمتها تمت في إطار قواعد قانونية ودستورية والتزام كامل من الناخبين والمرشحين وتحت سيطرة الهيئة الوطنية للانتخابات وساعد في ذلك خروج جموع الشعب بكثافة وهو من أحد أهم الضمانات لمنع أي تجاوزات أو خروقات.

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لن تكون هناك أي طعون على الانتخابات

 

وأشار الحزب إلى أن حملات المرشحين الأربعة أكدت في بياناتها تعليقًا علي تصويت المصريين في الخارج وفي الداخل لم تشهد أي تجاوزات وهو الأمر الذي يؤكد أنه لن تكون هناك أي طعون على الانتخابات الرئاسية 

 

ويذكر ان الانتخابات الرئاسية اجريت فى الداخل على مدار ثلاثة ايام هى 1-،11،12ديسمبر الماضى حدد قانون الانتخابات الرئاسية، طرق فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، فى اللجان العامة.


ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أنه: «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها».

فيما أوضحت المادة 38 أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الخمسة التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.


 

شروط الإعادة أو فوز مرشح


وأكد قانون الانتخابات الرئاسية أنه يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره، فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية.

 

 

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024
 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، فمن المقرر أن تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى، وتُنشر فى الجريدة الرسمية.

 

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