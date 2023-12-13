الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة الإدارية تشكر أعضاءها والقائمين على الانتخابات الرئاسية

المستشار حافظ عباس،
المستشار حافظ عباس، فيتو

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأسمى آيات الشكر والتقدير لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، المكلفين بالإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة المصرية؛ على ما بذلوه من جهدٍ في سبيل أداء واجبهم الوطني، بكل التجرد والتفاني والإخلاص، بما كَفَل للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة والإيجابية في التصويت والانتخاب، فكانوا خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.

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ووجه المستشار حافظ عباس، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات؛ على حسن إدارة العملية الانتخابية، وتيسير كافة السبل على أعضاء الجهات والهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، بما مكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، وساهم في أن تخرج العملية الانتخابية بأسرها وسط مناخ ديموقراطي حقيقي وفي أفضل صورة تليق بوطننا الحبيب مصر.

وزارة الداخلية

ووجه الشكر لوزارة الداخلية على ما قامت به من تأمين شامل لمقرات ولجان الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية منذ بدء العملية الانتخابية وحتى نهايتها.

 

كما أن الإقبال الذي شهدته العملية الانتخابية يعكس بجلاء وعي المواطن المصري بحقوقه الدستورية الأصيلة، وحرصه على ممارستها، ويقينه من أن صوته الانتخابي له أبلغ الأثر في حاضر الوطن ومستقبله.

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