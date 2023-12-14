قانون الانتخابات الرئاسية، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، طرق فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، فى اللجان العامة.

ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أنه: «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها».

فيما أوضحت المادة 38 أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الخمسة التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.

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شروط الإعادة أو فوز مرشح

وأكد قانون الانتخابات الرئاسية أنه يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره، فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، فمن المقرر أن تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى، وتُنشر فى الجريدة الرسمية.

موعد الإعادة فى انتخابات الرئاسة 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، إذ تبدأ فى الخارج وتستمر لـ3 أيام، الجمعة والسبت والأحد، 5 و6 و7 يناير 2024، فيما تنطلق فى الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير المقبل، ويتم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 النهائية فى موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 16 يناير.

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