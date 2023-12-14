الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

قانون الانتخابات الرئاسية، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، طرق فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، فى اللجان العامة.

ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أنه: «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها».

فيما أوضحت المادة 38 أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الخمسة التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.

Advertisements

 

شروط الإعادة أو فوز مرشح

وأكد قانون الانتخابات الرئاسية أنه يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره، فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية.

 

 

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، فمن المقرر أن تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى، وتُنشر فى الجريدة الرسمية.

موعد الإعادة فى انتخابات الرئاسة 2024

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، إذ تبدأ فى الخارج وتستمر لـ3 أيام، الجمعة والسبت والأحد، 5 و6 و7 يناير 2024، فيما تنطلق فى الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير المقبل، ويتم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 النهائية فى موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 16 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية شروط الإعادة أو فوز مرشح الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

محاكمة يحيى حسين عبد الهادي، بعد قليل

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

السيسي وبوتين يقودان تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 14-12-2023 في السوق المحلي

قانون الانتخابات الرئاسية، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أخبار مصر: انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، بدء إجراءات عزل بايدن، ارتفاع أسعار البصل بالكويت بعد قرار مصر، زلزال في الدولار

تعليق شديد اللهجة من الجيش الإيراني بشأن تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر

Advertisements

منوعات

المزيد

سؤال مباغت عن "هدية عيد الميلاد لأطفال غزة" يحرج سوناك على الهواء (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 14-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 14-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 14-12-2023 في السوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 14-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق صباح اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية