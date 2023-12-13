قضايا الدولة تشكر الهيئة الوطنية للانتخابات لمجهودها في انتخابات الرئاسة 2024

توجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة رئيس غرفة عمليات متابعة عملية الانتخابات الرئاسية، بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لما قدمته من إسهامات جليلة لإخراج العملية الانتخابية في سهولة ويسر وظهرت بالشكل اللائق الذي أشاد به القاصي والداني داخل مصر وخارجها.



وخص الفخراني بالشكر والتقدير رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لما بذلوه من جهد كبير في تأمين العملية الانتخابية وحفظ الأمن والأمان لجموع المواطنين والناخبين أثناء عملية الاقتراع وبعدها.

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قضايا الدولة



كما يتقدم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية (رؤساء اللجان العامة والفرعية) لما قاموا به وبذلوه من جهد وعناء طوال فترة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى تسليم الحصر المبدئي لما حصل عليه السادة المرشحون، للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج النهائية لها.



كما يثمن سيادته ما قدمه زملائه وأبنائه من مستشاري وأعضاء قضايا الدولة بكافة ربوع مصر من إسهامات محمودة في هذا المجال.



وتقدم بكل التحية والتقدير للشعب المصري العظيم لممارسته حقه وواجبه الدستوري في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل غير المسبوق أمام العالم، وهذا ليس بغريب فقد أثبت الشعب المصري الأصيل عبر التاريخ أنه صاحب المعدن النفيس الذي يظهر بريقه عند الشدائد.



وكامل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فما كان كل ما تقدم من جهد ليحدث إلا لما أتاحه سيادته من مناخ ديمقراطي سليم ليباشر الشعب المصري العظيم حقه في اختيار رئيسه بكل حرية وسهولة ويسر.



حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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