الخميس 14 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

شرطان يلتزم بهما طلاب جامعة حلوان للحصول على شهادة التخرج، تعرف عليهما

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،فيتو

قرر مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي وضع شرطين جديدين أساسين لحصول طلاب جامعة حلوان بكافة كلياتها ومعاهدها علي شهادة التخرج ويكونا الشرطين الزامين بالتطبيق بجامعة حلوان.

جامعة حلوان 

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة لفيتو، أن جميع طلاب جامعة حلوان ملتزمين بإجادة لغة واحدة اجنبية  واحدة " تحدث وكتابة" الى جانب اللغة العربية، وايضا إجادة شروط التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كشرط للتخرج من الجامعة مشيرا إلى أن هذا القرار سيطبق من العام القادم.

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وأشار رئيس جامعة حلوان الي ان المجلس جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة داخل الجامعة لبدء تفعيل قرار المجلس وذلك في ضوء الاستجابة لتوجيهات الدولة بضرورة ان يكون خريجي الجامعة مواكب لسوق العمل في مصر وخارجها فضلا عن تطوير أداء الطلاب والتعرف علي كل ما يحدث في عالم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

إشهار نادي جامعة حلوان 

يذكر ان جامعة حلوان كانت قد حصلت علي قرار من وزير الشباب والرياضة بإشهار نادي جامعة حلوان والذي يعد أول نادي جامعي رياضي المشهر بالقرار إشهار رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣ بهدف الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية،  توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بكافة تخصصاتهم، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب والادارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وايضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

 كما يهدف النادي الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم فى ان تكون الرياضة مكونًا أساسيًا فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

كما انه سيتم انشاء فروع للنادى، حيث يشتمل على عدة فروع تقدم خدمات رياضية واجتماعية وثقافية للنهوض بصحة المواطن المصرى والعمل على تنمية مهاراته الرياضية والعقلية، وتخطط الجامعة لفروع النادي بكلا من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية وفي غير أوقات التشغيل الأكاديمي، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية

 

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جامعة حلوان مجلس جامعة حلوان شهادة التخرج

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