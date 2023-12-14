الخميس 14 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

انطلاق بطولة التايكوندو بمشاركة كليات جامعة حلوان

جامعةحلوان؛ فيتو
جامعةحلوان؛ فيتو

نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بجامعة حلوان، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بطولة التايكوندو على مستوى كليات الجامعة وتضمنت البطولة منافسات الكروجي والبومزا.

بطولة التايكوندو على مستوى كليات جامعة حلوان 

جاء تنظيم البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بطولة الكروجي 

وقد شارك في بطولة الكروجي 40 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، فيما شارك في بطولة الكروجي للطالبات 24 طالبة من مختلف الكليات كما شارك في بطولة البومزا 10 طلاب و10 طالبات، بإجمالي 84 لاعبًا ولاعبة على مستوى كليات الجامعة.  

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وبعد الانتهاء من البطولة، تم اختيار عدد من اللاعبين لدخول معسكر إعداد استعدادًا لبطولة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" الـ 51 عامًا، تحت إشراف الدكتور أحمد زهران المدير الفني للمنتخب والدكتور محمد مجدي عمارة مدرب منتخب الطلاب والدكتور إبراهيم أبو ضيف مدرب منتخب الطالبات والدكتور رضا عبد الحميد مدرب البومزا، وكابتن احمد ابراهيم إداري منتخب الجامعة

جاء تنظيم البطولة تحت إشراف كل من: الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.
 

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بطولة الكروجي جامعة حلوان بطولة التايكوندو

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