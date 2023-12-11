رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لكليتي العلوم والتجارة

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لكلية العلوم، وكان فى استقباله الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية ووكلاء الكلية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطلاع على التطويرات الحديثة بالكلية.

رفع كفاءة البنية التحتية بـ كلية العلوم جامعة حلوان

وتفقد الدكتور قنديل قاعات التدريس والمعامل، في إطار اهتمام جامعة حلوان بمتابعة أعمال التحديث وفق الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية.

الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة وإدارة الأعمال

كما قام رئيس الجامعة بزيارة تفقدية لكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث التقى بالدكتور جمال علي عميد الكلية، واطلع على آخر المستجدات بشأن الاختبارات الإلكترونية بالكلية.

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وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة وضعت آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسي، والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية. كما تفقد منشآت الجامعة واللاندسكيب الداخلي.

ورافق رئيس الجامعة في جولته محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد هاشم أمناء الجامعة المساعدين، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

تاريخ نشأة جامعة حلوان

وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدانا، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م، ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.