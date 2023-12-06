جامعة حلوان تستضيف أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات

تنظم أسرة "من أجل مصر المركزية" بالتعاون مع الفريق العلمي "Life On Mars FEHU" اليوم الأربعاء أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات بجامعة حلوان، وهي مسابقة "Sumo Robot".

مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتبدأ فعاليات المسابقة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمكتبة المركزية. وتستهدف المسابقة جميع المستويات وليس فقط المحترفين.

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مسابقة “Sumo Robot”

ومن شروط المشاركة في المسابقة:

- وزن الروبوت لا يتعدى 1750 جرامًا.

- الأبعاد: الطول 20 سم، العرض 20 سم، الارتفاع غير محدد.

- ممنوع استخدام أي أسلحة لتدمير روبوت الخصم.

- الفريق يتكون من 6 أفراد كحد أقصى وفرد واحد كحد أدنى.

- مسموح لأي طالب داخل أو خارج الجامعة بالمشاركة.

ويشرف على تنظيم المسابقة كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسؤول الأسرة، ومحمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب.

جامعة حلوان

وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدان، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.