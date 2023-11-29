الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار جديد من مصلحة الجمارك بشأن تصدير الرمان (مستند)

الرمان، فيتو
الرمان، فيتو

 خاطبت  مصلحة الجمارك، المنافذ الجمركية بالتعليمات الجديدة للسماح لسفر الرسائل المصدرة من صنف الرمان، وذلك في إطار متابعة أداء العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية بما لا يخل بإحكام الرقابة الجمركية، ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

قرار مصلحة الجمارك بشأن صادرات الرمان

 وقالت مصلحة الجمارك في خطابها المرسل إلى المنافذ الجمركية: تم التنبيه على كافة المواقع والمنافذ الجمركية للصادرات بمراعاة التدقيق في كشف ومعاينة الرسائل المصدرة من صنف الرمان والتحقق من نوعية الصنف المصدر وعدم احتوائه على أصناف أخرى مخالفة لما هو مدون بالمستندات المرفقة، مع العرض على أجهزة الفحص بالأشعة «X-RAY» وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

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 يذكر أن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أكد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ستظل تبذل كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، عبر معبر رفح الذي حرصت الدولة على استمرار فتحه، جنبًا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيين، بما يسهم في سد احتياجاتهم الأساسية، على نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء بفلسطين. 

 

جهود الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة من معبر رفح

 وأضاف غتوري، في الندوة الإقليمية التي عقدتها منظمة الجمارك العالمية، والمجموعة اللوجستية الدولية «IMPACCT» بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يتابع بنفسه لحظيًا جهود الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة من معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري مع الالتزام الكامل بتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، على نحو يتسق مع حالة الحرب التي يشهدها قطاع غزة، واستطاعت مصر بالفعل تقديم آلاف الأطنان مساعدات لأشقائنا بتضافر جهود الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر.

 

جانب من الندوة الإقليمية التي عقدتها منظمة الجمارك العالمية، فيتو

 وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات دائمة بمصلحة الجمارك تعمل علي مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تعرقل مسار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعامل مع «حالة حرب» ومن ثم لا يتم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يعكس الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها في ظل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني.

 

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

 وأوضح، أننا حريصون علي تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة حيث يتم نقل شحنات الإغاثة بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلى معبر رفح، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهري أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ، وقد تم التنسيق مع جهات الفحص المختلفة «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، والحجز الزراعي» وغيرها لاستثناء الشحنات المطلوب عرضها على هذه الجهات، باعتبارها «ترانزيت» لن يتم الإفراج عنها داخل البلاد.

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