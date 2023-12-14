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محافظات

أزهر الشرقية: إعلان نتيجة مسابقة الإذاعة المدرسية لطلاب الإعدادي والثانوي بنين

اعلان نتيجة مسابقة
اعلان نتيجة مسابقة الإذاعة المدرسية لطلاب الإعدادى والثانوى

 اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الخميس، نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبد الله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة. 

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الفائزون ومعاهدهم المختلفة 

 وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن منطقة الشرقية الأزهرية إنه قد أسفرت النتائج النهائية للمسابقة بفوز عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، من الدارسين بمعهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي  وعبد الرحمن محمد يوسف، بمعهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي ثم  سامي محمد سامي بمعهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي وأيضا حمزة محمد عادل، فى معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي ثم أسامة حمدي السيد، من الدارسين  بـ معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي. وأحمد السيد إبراهيم، من معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي. ثم محمود محمد سعيد بمعهد قصاصين الأزهار الإعدادي الثانوي. ومحمد عبد الرحمن إبراهيم، ايضا بمعهد قصاصين الأزهار الإعدادي الثانوي. وكذلك محمود عبد القادر السيد، بمعهد قصاصين الأزهار الإعدادي الثانوي. ثم صابر محمد صابر،ايضا بمعهد قصاصين الأزهار الاعدادي الثانوي.وإبراهيم أحمد محمد، بمعهد قصاصين الأزهارع الاعدادي الثانوي لافتا الى أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة الأستاذ محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.

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بطولة الجمهورية لألعاب القوى 

هذا وقد حققت فى وقت سابق  منطقة الشرقية الأزهرية المركز الأول على مستوى الجمهورية، في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمرحلة الثانوية فتيات، والتي أقيمت بمدينة الإسكندرية، وبمشاركة خمس وعشرين منطقة أزهرية حيث جاءت نتائج مسابقة الميدان (وثب عالي) بفوز الطالبة ريم ثروت محمد  بالمركز الأول للوثب الطويل فازت الطالبة فاطمة أحمد عبد الله، بالمركز الأول.كما فازت الطالبتان علياء محمد السيد و هاجر مصطفى محمد على، بالمركزين الأول والثالث في سباق  ٢٠٠متر. 

إدارة رعاية الطلاب والتربية الرياضية 

 وذلك بمجهودات محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمود عبد السميع الموجه العام للتربية الرياضية، ومسئولي المسابقات والتدريب، وأيضا بدعم من الدكتور السيد الجنيدى رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية ، والدكتور عبدالله حسين، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

 

التصفيات النهائية لكرة اليد 

هذا وأعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥م، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة كرة اليد للمرحلة الإعدادية «فتيات»، والتي أُقيمت فعالياتها بملاعب معهد فتيات الزقازيق، برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، وتحت إشراف ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة. وأسفرت النتائج النهائية لهذه التصفيات عن فوز فريق إدارة العاشر من رمضان بالمركز الأول، بينما حصل فريق ههيا  على المركز الثاني على مستوى المنطقة.

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التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين 

وقدّم الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة لطلاب الفرق الفائزة متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ويشار الى أن مسابقات الألعاب الرياضية تتم تحت إشراف ومتابعة محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي عموم التربية الرياضية.

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الدكتور السيد الجنيدي رئيس الادارة المركزية الدكتور محمد عطية التحدث الرسمى عن منطقة الشرقية الازهرية الدكتور عبدالله حسين الوكيل الثقافى بالمنطقة مسابقة الإذاعة المدرسية

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