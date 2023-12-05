الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

فتيات أزهر الشرقية يحققن أول الجمهورية ببطولة ألعاب القوى

ازهرالشرقية أول الجمهورية
ازهرالشرقية أول الجمهورية لبطولةألعاب القوى للمرحلة الثانوية

حققت منطقة الشرقية الأزهرية المركز الأول على مستوى الجمهورية، في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمرحلة الثانوية فتيات، والتي أقيمت بمدينة الأسكندرية، وبمشاركة خمس وعشرين منطقة أزهرية حيث جاءت نتائج مسابقة الميدان (وثب عالي) بفوزالطالبة ريم ثروت محمد  بالمركز الأول  للوثب الطويل فازت الطالبة فاطمة أحمد عبد الله، بالمركز الأول.كما فازت الطالبتين علياء محمدالسيدو هاجر مصطفي محمد على، بالمركزين الأول والثالث في سباق  ٢٠٠متر. 

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ادارة رعاية الطلاب والتربية الرياضية 

وذلك بمجهودات محمود عبدالباقي،مدير إدارة رعاية الطلاب،و محمود عبدالسميع الموجه العام للتربية الرياضية، ومسئولي المسابقات والتدريب، وايضا بدعم من الدكتور السيد الجنيدى رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية  ، والدكتور عبدالله حسين، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب،.

التصفيات النهائية لكرة اليد 

هذا وأعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥م، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة كرة اليد للمرحلة الإعدادية «فتيات»، والتي أُقيمت فاعلياتها بملاعب معهد فتيات الزقازيق، برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، وتحت إشراف ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة.وأسفرت النتائج النهائية لهذه التصفيات عن فوز فريق إدارة العاشر من رمضان بالمركز الأول، بينما حصل فريق ههيا  على المركز الثاني على مستوى المنطقة.

التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين 

وقدّم الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة لطلاب الفرق الفائزة متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ويشار الى أن مسابقات الألعاب الرياضية تتم تحت إشراف ومتابعة محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي عموم التربية الرياضية.

الدكتور احمد صيام عضوالمكتب الفنى للمعاهد الازهرية 

هذا وقام الدكتور أحمد صيام عضوالمكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد الجمال، عضو فني للعلوم الشرعية بقطاع المعاهدالأزهرية  فى وقت سابق بمتابعة فعاليات الاختبارات الشفوية الإلكترونية للطلاب المشاركين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢م، وذلك بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية، تحت إشراف ورعاية الدكتور أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

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وفد قطاع المعاهد بالازهر الشريف 

 وتابع وفد قطاع المعاهد استقرار اللجان مؤكدين على أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان، وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة حتى لا يظلم أي طالب. وقال رئيس الإدارة المركزية للشرقية الأزهرية إن أعمال المسابقة تتم تحت إشراف إداراتي القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة وتتضمن أربعة مُستويات، وهى المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، والمستوي الثاني: القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: 20 جزءً للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية، والمستوى الرابع: 10 أجزاء.

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منطقة الشرقية الازهرية الدكتور السيدالجنيدى رئيس الادارة المركزية للازهر بالشرقية رعاية الطلاب بطولة الجمهوريه لالعاب القوي مدينة الإسكندرية علياء محمد السيد

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