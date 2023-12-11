الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في لبنان يثير قلق الولايات المتحدة

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها بأن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم في أكتوبر في جنوب لبنان.

 

استخدام إسرائيل لذخائر الفوسفور الأبيض

وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (آير فورس وان: "طالعنا التقارير. وبالتأكيد نشعر بالقلق من هذا. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة المزيد".


وقال كيربي: إن الفوسفور الأبيض له "استخدام عسكري مشروع" يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات.


وأضاف: "من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر، نتوقع بشكل كامل أنها ستستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة... وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح".


من جانبه، رد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال مؤتمر صحفي على سؤال عن تقارير أفادت باستخدام بلاده للفوسفور الأبيض بالقول: إن الجيش يعمل وفقا للقانون الدولي.

 

Advertisements

مدفعية  الفسفور الأبيض تنفجر فوق غزة ولبنان

أكدت منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.


وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، بحسب قناة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية: " لقد فحصنا مقاطع فيديو تظهر قذائف مدفعية من الفسفور الأبيض وهي تنفجر فوق غزة ولبنان. تحدثنا مع الأطباء الذين عالجوا تسعة ضحايا في جنوب لبنان. الأدلة لا يمكن دحضها".

 

وقالت روفيرا: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "قصفا عشوائيا وغير متناسب أدى إلى مقتل آلاف الأطفال".


وأضافت: "يثير الدهشة تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة كارثة وأزمة إنسانية بهذا الحجم".
وشددت على الحديث يجري حاليا عن واحدة من "أكثر النزاعات كثافة وفتكا في الذاكرة الحديثة".


وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في غزة.


وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة خلال قصف القطاع.


وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إلى أن حكومة بلاده أرسلت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها القوات الإسرائيلية باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض خلال قصف المناطق الحدودية.

حقائق علمية صادمة عن مادة الفوسفور الأبيض التي استخدمها الاحتلال ضد أهالي غزة

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفوسفور الأبيض في العدوان على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البيت الأبيض الفوسفور الأبيض لبنان الولايات المتحدة جنوب لبنان وزير الدفاع الإسرائيلي

مواد متعلقة

تقارير: إسرائيل استخدمت قنابل فوسفور أمريكية في ضرب لبنان

جيش الاحتلال: اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

الأكثر قراءة

حفل جوائز الكاف، المغرب أفضل منتخب أفريقي في 2023 ونيجيريا للسيدات

تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب أفريقي

تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن تجريد سكان غزة من ملابسهم وتصويرهم عراة

الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادٍ وهدف ولاعب في إفريقيا.. أوسيمين لاعب العام 2023.. محمد صلاح يكتفي بالمركز الثالث

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

رئيس شعبة المواد الغذائية: أزمة السكر مفتعلة والكيلو متوفر بـ35 جنيها في المحال (فيديو)

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

المغرب يسيطر على جوائز الأفضل في أفريقيا بـ5 ألقاب

Advertisements

منوعات

المزيد

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

بـ9 جوائز، فيلم BARBIE أكثر الأعمال ترشيحًا لجوائز الجولدن جلوب 81

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية التوفيق في الحياة من الكتاب والسنة

دار الإفتاء: لهذه الأسباب الامتناع عن التصويت في الانتخابات حرام

حكم أداء السعي للحائض في العمرة، دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية