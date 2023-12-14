أهلي 2007 يواجه الإسماعيلي اليوم في بطولة الجمهورية
الأهلى 2007، يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس خارج ملعبه مع الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية.
الأهلى 2007 يواجه الأسماعيلى
يدخل أهلي ٢٠٠٧ مباراة اليوم أمام البلدية وهو يأمل في مواصلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على بلدية المحلة برباعية نظيفة في لقاء الجولة السابقة.
ويمتلك أهلي ٢٠٠٧ في رصيده ٣٥ نقطة، مسجلًا ٣٠ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.
الجهاز الفني لفريق أهلي 2007
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة محمد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.
أهلي ٢٠٠٩ يفوز على بيراميدز
من ناحية أخرى حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.
افتتح علي سامح أهداف الأهلي في شوط المباراة الأول بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف خالد يحيى الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني.
الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة ٣١، محرزًا ٢٩ هدفًا مقابل ١١ هدفًا في مرماه.
الجهاز الفني لفريق أهلي 2009
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلًّا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك
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