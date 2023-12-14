فابينيو: الأهلي فريق قوي ولا أتمنى مواجهة مانشستر سيتي

تحدث النجم البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الاتحاد، عن مواجهة الأهلي غدا في مونديال الأندية المقام حاليا في السعودية.

فابينيو يتحدث عن مواجهة الأهلي

وقال فابينيو، في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "علينا الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الأهلي، غدا، حتى تكون جاهزيتنا ممتازة، لأننا سنقابل فريقا نعلم مدى جودته وقوته خاصة أنه معتاد على المشاركة في هذه البطولة، لذلك ستكون مباراة قوية بين الطرفين".

وعما إذا كان يتمنى مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية، رد فابينيو: "الأهم هو أن نصل إلى النهائي بغض النظر عن الفريق الذي سنلعب ضده".

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وتابع: "لا أتمنى مواجهة مانشستر سيتي لأنني أعلم أنه فريق قوي ورائع، ولكن إذا حدث ذلك سنقدم مباراة قوية، ووصولنا إلى النهائي في حد ذاته يعد فخرا لنا وللبلد المستضيف، وهذا هو الأهم في الوقت الحالي".

وانضم البرازيلي فابينيو لصفوف الاتحاد قادما من ليفربول الإنجليزي في يوليو الماضي بعقد يمتد 3 أعوام.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى



وتذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.