أحمد راتب.. الثورجي الذي ترك الهندسة من أجل الفن.. أول أجر حصل عليه كان جنيهين.. وشارك الزعيم في معظم أفلامه ومسرحياته

أحمد راتب، فنان كوميدى قدم أشهر الأدوار التي تحمل السخرية من الأوضاع حوله في إطار فلسفى، بدأ مشواره الفني وهو طفل يمارس التمثيل في المدرسة، عرف بتحمل المسئولية والالتزام، ويحسب لـه إنه أثناء رحيل والده القريب منه ليلا ولم يدفن بعد لكن جاء ميعاد تقديم دوره في مسرحية "الزيارة انتهت " على خشبة المسرح، تمالك نفسه وذهب إلى المسرح وأدى دوره الكوميدي في المسرحية ببراعة.

ولد الفنان أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، وبدأ التمثيل عندما كان لا يزال طالبًا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي حصل منها على درجة البكالوريوس، وكان وهو طالبا يذهب في الإذاعة ويظل بها بالساعات حتى يمكن أداء أي عمل بصوته فقط مقابل 2 جنيه في الساعة كما صرحت ابنته لمياء.

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اعتقال بسبب النكسة

ومن الأسرار الهامة في حياة أحمد راتب قصة اعتقاله في بداية مشواره الفني، وهي القصة التي رواها بنفسه قائلًا إنه تعرض للاعتقال عام 1968 بسبب اعتصامه مع بعض زملائه في كلية الهندسة اعتراضًا على بعض القرارات التي أعقبت النكسة موضحا أنه تم الإفراج عنه بعد 9 أيام من اعتقاله، وخرج وهو لديه شعور بأنه بطل قومي، مما جعله يتوجه لمقهى معروف بأن رواده من "المناضلين أصحاب الأفكار الثورية" ليجلس معهم باعتباره واحدًا منهم إلا أنه فوجئ عندما جلس على المقهى بأن الجالسين يتحدثون في أمور شخصية ليس لها أي علاقة بالقرارات التي اُعتقل بسبب اعتراضه عليها، مما أصابه بصدمة كبيرة ليقرر ألا يشترك في العمل السياسي مرة أخرى ويوجه طاقته للعمل الفني.

الفنان أحمد راتب فى صباه

عمل أحمد راتب في عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، شكل فيها قاسما مشتركا لمعظم أفلام الشباب الحديثة، قدم أدوارا سينمائية متنوعة بين الكوميدى والتراجيدى صحيح لم يحظ بأدوار البطولة لكنه برع في أدواره فقدم: الكومندان، أجراس الخطر، زهايمر، على بيه مظهر، جدعان الحلمية، انت اللى قتلت الحنش، المشاغبون في البحرية، الجردل والكنكة، الحب فوق هضبة الهرم، واحدة بواحدة، وكانت آخر أعماله السينمائية فوبيا الذي انتهى من تصويره بالكامل وعرض بعد وفاته عام 2016.

أحمد راتب مع عادل امام فى احد افلامه

كان أحمد راتب ملازما للفنان عادل إمام في معظم أفلامه ومسرحياته التى بلغت 19 عملا، حيث كانت تجمع بينهما علاقة صداقة وحب قوية استمرت سنوات، فقدم معه مسرحية " الزعيم " ومجموعة أفلام منها: الإرهابي، طيور الظلام، بخيت وعديلة، الإرهاب والكباب، المتسول وغيرها.

يصف عادل إمام بـ السد المنيع

يقول أحمد راتب عن الفنان عادل إمام: إنسان من الطراز الرفيع، فهو كتاب مفتوح لا يخجل من شيء مطلقا، ولا يستطيع أن يخفي مشاعره، وهو كالسد المنيع، الذي ساهم في استمرار مهنة الفن، لأن أغلب الوطن العربي لا يعرف ممثلين غير عادل إمام، أما عن اتهام البعض له بأنه مغرور، فأكد «راتب» أن عادل إمام عندما يظهر متكبرا، فهذا شدة تواضع وخجل يريد أن يداريه.

أحمد راتب فى دور السحت فى المال والبنون

وللفنان أحمد راتب أدوار مميزة في المسلسلات التليفزيونية التي وصلت إلى أكثر من 200 عمل،منها: السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي، أدى ببراعة شخصية السحت في المال والبنون ودور أكثر روعة للموسيقار محمد القصبجي في مسلسل " أم كلثوم " الذى نال عنه جائزة أفضل ممثل في مهرجان الإذاعة والتليفزيون، وكان آخر أدواره التي لم يكملها في مسلسل "الأب الروحي"، وأيضا فيلمي "جواب اعتقال" و"مولانا" الذي لم يتمكن من مشاهدتهم، نال العديد من الجوائز الفنية.

أنا فنان بوهيمى أشهر إفيهاته

تظل أعمال الراحل أحمد راتب حاضرة، حيث اشتهر بالكثير من الإفيهات التي رسمت البسمة على شفاه متابعيه من أشهرها " ما ينفعش استحمى أنا فنان بوهيمى يعمل اللى يحلو له " في فيلم " يارب ولد "، ومن إفيهاته أيضا " أنا ببنى جسور، أنا عبقرى وسابق جيلى، الفن هو اللى بيوصل الأجيال ببعضها، وفى فيلم الإرهابى مع عادل إمام يقول: لاتناقش ولا تجادل يا أخ على بدل ما تقع في المحظور.

عرفه الجمهور وأحبه في مسرحية "سك على بناتك" مع الفنان فؤاد المهندس"، وكانت أشهر إفيهاته "كان في حاجات بتشرر وأنا بهررر ليرد عليه المهندس خير خير هتتكسي"، وقال أيضا "بغِير من البنطلون لو سمحت".



في عام 1978 تزوج أحمد راتب من ابنة خاله (فيرا يوسف)، وأنجب منها 4 بنات: لمياء، لبنى، لميس وياسمين، لذا أُطلق عليه في الوسط الفني لقب أبو البنات، ولأنه يحب بناته عندما اقترب منه المرض قام بتسوية كل مشاكله وقضاياه المالية حتى انه عقب وفاته اكتشفت بناته وزوجته أنه لم يترك لهن أي مشاكل أو أي دين، حتى الضرائب كانت خالصة، وكذلك جميع الفواتير، وكان دائما يقول:لن أترك لكم مشاكل، لن أضعكم في أزمات من بعدي.

لماذا اتهم بالجنون

وصفه البعض بالجنون حين نشر بعض المغرضين له صورة وهو يجلس على المقهى بملابسه الداخلية مما أحزنه حزنا شديدا ليصرح بعدها إنها كانت مشهدا من فيلم "مراتي في الكلبش" داعيا إلى تحرى الحقيقة قبل نشر أي شيء قائلا: أصبحنا أشرار لدرجة كبيرة، ونتصيد الأخطاء لبعضنا البعض دون أن نتحقق من صحتها.

عزاءه لمحمود عبد العزيز

كان آخر ظهور للفنان الراحل أحمد راتب قبل رحيله بشهر واحد في عزاء الساحر "محمود عبد العزيز" وبدت عليه ملامح الإرهاق والتعب وظهر ممسكًا بالمصحف الشريف، وكأنه أراد أن يودع الوسط الفني والجمهور قبل أيام من رحيله ليرحل بعدها بعد ازمة صحية عنيفة في مثل هذا اليوم منذ سبع سنوات .

أحمد راتب وزوجته السيدة فيرا

بعد رحيل أحمد راتب بأقل من عام أهدت زوجته بعض مقتنياته إلى المركز القومى للمسرح، من أهم المقتنيات النظارة التي أدى بها دور القصبجي في مسلسل أم كلثوم.

رثاء الفنانين لراتب

حرص عدد من الفنانين على رثاء الفنان الراحل أحمد راتب في ذكراه، فقال الفنان رشوان توفيق: “أحمد راتب عاش مخلصا للفن ولمصر وأسرته وأولاده كانوا كل حياته، أما عادل أمام فقال:مصر فقدت فنانا كبيرا وأنا فقدت صديقا عزيزا ربنا يرحمة، وقالت نهال عنبر: هو إنسان بيحب شغله جدا عائلي ومحترم، وقال خالد سرحان: راجل محترم عمل أدوارا كثيرة ونوع كثيرا في السينما المصرية، والحقيقة نحن فقدناه في أدوار لا يستطيع أحد ينفذها غير أحمد راتب، وكان على المستوى الإنساني طيبا وأبا وصديقا وشعرنا بقيمته أكثر بعد وفاته”

وقال أحمد ماهر: "كان فنانا عاشقا لفنه ولا أعرف ماذا أقول، قابلته قبل وفاته بيومين، وكان واضح عليه التعب"، أما أحمد عدوية فقال: “البقاء لله في أخويا وزميل عمري ولأسرته إنتوا أهلي وإخواتي وحبايبي”.