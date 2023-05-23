ابنة أحمد راتب لـ "فيتو": أشرف زكي سبب اعتذار ريهام سعيد عن التصريحات المسيئة لوالدي

علقت لمياء أحمد راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب على اعتذار الإعلامية ريهام سعيد على الهواء لأسرتها وأسرة الفنان ممدوح وافي، بعد التصريحات التي أدلت بها بشأن قضية وفاء مكي في برنامجها “صبايا الشمس”.

ابنة احمد راتب:" ريهام لم تتواصل معي بشكل شخصي

وقالت “لمياء” في تصريح خاص لـ فيتو:" ريهام سعيد لم تتواصل معي بشكلٍ شخصي، والدكتور أشرف زكي وإيهاب فهمي هما الذين تدخلوا حتى يتم الاعتذار.

و أضافت:" وهما مشكورين ردوا اعتبار الفنان احمد راتب وممدوح وافي بعد ما كلمت ياسمين وافي.

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واعتذرت الإعلامية ريهام سعيد إلى أسرة الفنان الراحل أحمد راتب بعد تصريحاتها الأخيرة عنه بشأن تورطه في قضية وفاء مكي.

ريهام سعيد تعتذر إلى أسرة أحمد راتب

واعترفت ريهام سعيد في منشور عبر “فيسبوك”، أنها أخطأت بذكر اسم الفنان أحمد راتب في حلقة قضية وفاء مكي، دون التأكد بمستند رسمي.

وقالت ريهام سعيد: "بالرغم أن المعلومة اللي وصلت ليا كان المصدر متأكد منها إلا أن غلطتي إن مكنش معايا مستند وده لصعوبة العثور على مستند من 23 سنة".

وأضافت ريهام سعيد: “أنا بعتذر لعائلة الأستاذ أحمد راتب مش علشان التهديدات إنما علشان أنا غلطت فعلا إني متأكدتش بمستند”. موضحة أنها من عشاق الفنان الراحل.



لمياء أحمد راتب: لو ريهام سعيد اعتذرت هقبل

وفي وقت سابق، تحدثت لمياء أحمد راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب من جديد عن أزمتها مع ريهام سعيد قائلة: “إلى حد الآن لم يتواصل معي أحد من برنامج ريهام سعيد ولكن لو حصل اعتذار منها مقبول”.

وأضافت: “وكل اللي بيحصل عن قضية وفاء مكي ترند فقط مثل باقي التريندات وفي النهاية القضاء قال كلمته وتم قضاء العقوبة والموضوع خلص”.

وكانت لمياء نجلة الفنان الراحل أحمد راتبقالت إنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بعد تصريحات المذيعة عن شهادة والدها في قضية وفاء مكي.

وأضافت لمياء فى تصريح خاص لـ فيتو: "الحقيقة أنا ماعرفش ريهام سعيد قالت كدا ليه؟ يمكن عايزة تطلع تريند، ومستندة على شاهد طلعت صوته بدون أي إثبات تاني، وأنا بدأت في إجراءات قضية التشهير بالفعل".

تصريحات ريهام سعيد حول أحمد راتب

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قالت من خلال برنامجها "صبايا الشمس" الذي يعرض على شاشة “الشمس” إن “هناك أحد شهود العيان قال لها إن أحمد راتب وممدوح وافي شهدا زورا في قضية وفاء مكي التي مر عليها 22 عاما”.