الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

علي الحجار يتألق بأغنية المال والبنون لأول مرة على مسرح الموسيقى العربية

علي الحجار،فيتو
علي الحجار،فيتو

تألق المطرب علي الحجار في برنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد، وذلك بعد غنائه أغنية المال والبنون لأول مرة على مسرح الموسيقى العربية، وسط حالة من تفاعل الجمهور.

 

علي الحجار على مسرح الموسيقى العربية


وكان المطرب علي الحجار قد عبر عن فرحته عند دخوله مسرح الموسيقى العربية،  والذي كان استوديو لبرنامج سولد اوت، أثناء استضافته مع الإعلامي محمود سعد.

وقال علي الحجار:"فرحتي بمسرح الموسيقى العربية  الذي كان معهدا للموسيقى سابقا لا توصف، ولما  كنت  صغير قعدت في نفس المكان علشان اسمع والدي إبراهيم الحجار، وكان لابس بدلة بيضا واسعة عليه "

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وتابع:"وكان فيه مجموعة من الشباب اتريقوا عليه وأنا اتضايقت وقولتلهم لما تسمعوا صوته احكموا عليه وتفاعل الشباب معاه لما غنى  واتأسفوا ليا بعد كده"

 

وأضاف علي الحجار:"قرأ والدي في الجورنال عن امتحان للمطربين بالقاهرة وهو من بني سويف  ودخل الامتحان في القاهرة وانبسطت اللجنة من أدائه وقال للجنة إنه تعلم المقامات الموسيقية من والده وتعلم العود بمفرده على قهوة من عواد"


الفنان علي الحجار


وحل الفنان علي الحجار ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "soldout”، على شاشة cbc، وذلك اليوم الجمعة  في تمام الساعة 9 مساء

 حلقة علي الحجار مع محمود سعد 


ومن المفترض أن يكشف علي الحجار خلال حلقته مع محمود سعد في برنامج sold out، مشاريعه الفنية المقبلة والعديد من الأمور الأخرى.

الجدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي أحيا المطرب علي الحجار، احتفالية "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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ابراهيم الحجار الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان علي الحجار المال والبنون المطرب علي الحجار الموسيقي العربية برنامج sold out

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