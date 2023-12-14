الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

رغم ارتفاع قتلاها، إسرائيل تبلغ واشنطن بخططها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أعلن مسؤولون إسرائيليون، أن "الجيش الإسرائيلي يخطط للحفاظ على تواجده العسكري شمالي قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب على القطاع".


وأفادت قناة آي نيوز24 الإسرائيلية، بأن "السلطات الإسرائيلية نقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نواياها المتمثلة في الحفاظ على وجود عسكري كبير في المناطق الشمالية من المنطقة حتى بعد انتهاء المرحلة الحالية من الأعمال العدائية".


وأضافت أن "القرار يعني أن عودة ما يقرب من مليون فلسطيني نزحوا من المناطق الشمالية بسبب الصراع لن تكون فورية"، مشيرة إلى أن "الرقابة الإسرائيلية ستضمن عملية تدريجية لمنع أي تسلل محتمل لمسلحي حماس بين العائدين".

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وتوقع المسؤولون "احتفاظ القوات الإسرائيلية بوجود جنود متمركزين في مناطق رئيسية مثل بيت حانون ومدينة غزة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "السلطات الإسرائيلية، أكدت مجددًا أن نواياها لا تنطوي على الضم أو إقامة المستوطنات من جديد في قطاع غزة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل جندي جديد في معارك قطاع غزة، لترتفع  حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي. 

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي  قتل الرائد (احتياط) إليشا ليفينسترن 38 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة المدرعات 8104.

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