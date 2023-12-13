مواطنون ضد الغلاء تثمن إعلان الحكومة إلزام المنتجين بطباعة الأسعار على السلع

ثمنت جمعية مواطنون ضد الغلاء، برئاسة محمود العسقلاني، إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التوجيه بإلزام المنتجين والمصنعين على طباعة الأسعار على المنتجات والسلع.

اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فيتو

إعلان الحكومة إلزام المصنعين كتابة السعر على المنتج يعد انتصارًا للمواطنين ولنضالنا نحن الإعلاميين وجمعيات حماية المستهلك

وقال محمود العسقلاني في تصريح لـ «فيتو» أن هذا القرار يعد إنتصارًا للمواطنين ولنضالنا نحن الإعلاميين وجمعيات حماية المستهلك ومنهم جمعية مواطنون ضد الغلاء، التي طالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة كتابة السعر على المنتجات، كان آخر مطالبها ما أصدرته أمس الثلاثاء في بيانها بشأن كتابة السعر على السلع.

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إلزام المصنعين كتابة السعر على السلعة خطوة إيجابية تحتاج إلى تعديل في التشريعات

وتابع: إن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية لكن نحتاج إلى تعديل في التشريعات يسمح بتجريم الدولة لكل من يخالف ذلك، ويرفض عدم كتابة السعر على المنتج، وإلزام الجميع بكتابة تاريخ الإنتاج والصلاحية ومكونات المنتج والسعر بشكل واضح للمستهلكين.

إلزام المصنعين والمنتجين بطباعة الأسعار على المنتج لا يتعارض مع الاقتصاد الحر

وأضاف «العسقلاني» نثمن قرار الحكومة بشأن إلزام المنتجين والمصنعين في كتابة السعر على المنتج، وهذا دور إيجابي للحكومة وأحسنت في اتخاذ هذا القرار، موضحًا أن إجراءات الحكومة بشأن إلزام المصنعين والمنتجين بطباعة الأسعار على المنتج لا يتعارض مع الاقتصاد الحر، فحق المستهلك في معرفة السعر أقرته حقوق الإنسان وقوانين حماية المستهلك عالميًا وهو في صميم الاقتصاد الحر.

المطالبة بتجريم عدم كتابة السعر على المنتج والغرامة لا تكفي

وشدد «العسقلاني» على ضرورة أن يعطي وزير العدل توجيه بتجريم عدم كتابة السعر على المنتج، إذ لا تكفي الغرامة حيث سيدفعها المخالفون بكل سهولة مقابل تحقيق أرباح بالملايين، قائلًا: «مفيش مشكلة عند بعض المصنعين في أنه يدفع غرامة 50 ولا 100 ألف جنيه في سبيل الحصول على ملايين».

محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، فيتو

كتابة السعر على المنتج حق كفلته المادة 3 من قانون حماية المستهلك

وأوضح أنه لا بد من تجريم مخالفة كتابة الأسعار على المنتجات، وخاصة أن “عدم كتابة السعر يتناقد مع قانون حماية المستهلك المادة 3 بشأن حق المستهلك في معرفة السعر”.

كتابة السعر على المنتج يحفظ حق المواطن ويلزم التجار على تثبيت أسعارهم

وعن أهمية اتخاذ هذا الإجراء وأثره على السوق المحلي وانضباطه، قال «العسقلاني» إن “كتابة السعر سيحفظ حق المواطن، فضلًأ عنه سيلزم التجار على تثبيت أسعارهم، وسيساهم في ضبط السوق ومحاربة تفاوت أسعار السلع، إذ كان السوق المصري يواجه أمر كارثي بتغير الأسعار في السلع المعبأة والمصنعة بشكل لحظي، الأمر الذي كان يتعين على الحكومة إيقافه وإلزام المنتجين بكتابة السعر”.

مواطنون ضد الغلاء تطالب بطباعة السعر على السلع وتطبيق سعر استرشادي

وكانت جمعية مواطنون ضد الغلاء، أصدرت بيانًا أمس الثلاثاء بشأن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، و"قدمت عدة مطالب في بيانها، كان من بينها المطالبة بالبدء فورًا فى تطبيق السعر الاسترشادي الذى يلزم التجار بسقف أعلى للسعر تحدده الحكومة، وحد أدنى يحدد حسب رغبة التاجر، وتطبيق سعر عادل يأخذ فى الاعتبار دراسة الحد الأدنى للتكلفة وتحديد الربح العادل فى حده الأعلى حكوميًا، فضلا عن الالتزام بكتابة السعر فى مكان واضح للمستهلك، إلى جانب قيام الحكومة بتعديل على القانون يجرم عدم كتابة السعر على العبوات فى السلع الأخرى حتى يمكن مواجهة التضخم الحالى والمتوقع".

اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء بشأن مناقشة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

التوافق على طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وأن ذلك يأتي في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.