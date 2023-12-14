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اقتصاد

غرفة القاهرة التجارية تكشف تأثير طباعة الأسعار على السلع في ضبط الأسواق

شريف يحيى نائب رئيس
شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أثنى شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة على إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلزام المنتجين بطباعة السعر على السلعة، ضمن إجراءات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

إلزام المنتجين والمصنعين بكتابة الأسعار على المنتجات له تأثيرات إيجابية في ضبط الأسواق

وقال شريف يحيى لـ «فيتو» إن إلزام المنتجين والمصنعين بكتابة الأسعار على المنتجات، سيكون له تأثيرات إيجابية في ضبط الأسواق، إذ يساهم في الحد من زيادة أسعار السلع، إضافة إلى الحد من سياسة الأوفر برايس التي يفرضها البعض على معظم السلع.

 الأوفربرايس في السلع الحياتية اليومية شيء غير طبيعي في السوق

وأوضح أن زيادة الأسعار وفرض الأوفر برايس بهذا الشكل الكبير غير مقبول، خاصة أنها أصبحت ظاهرة منتشرة حتى على السلع الأساسية التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية، وهذا شيء غير طبيعي في السوق.

الحكومة تتخذ إجراءات وخطوات سليمة لضبط الأسواق بالتوافق مع المصنعين والتجار

وأضاف «يحيى» أن الحكومة تتخذ إجراءات وخطوات سليمة لضبط الأسواق بالتوافق مع المصنعين والتجار، ليأتي دور الأجهزة الرقابية وعلى رأسهم جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

المواطنون يقع على عاتقهم دور كبير في نجاح الجهود الحكومية لضبط الأسواق

واستطرد نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة قائلًا: الدور الأهم من الرقابة الحكومية دور المستهلك نفسه، فالمواطنين يقع على عاتقهم دور كبير في نجاح الجهود الحكومية لضبط الأسواق، من خلال عدم قبوله دفع اي مبالغ إضافية عن أسعار السلع المعلنة. 

اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء الأربعاء بشأن مناقشة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، مع جميع الأطراف المعنية من الوزراء ورؤساء المؤسسات التجارية والصناعية.

الاجتماع عقد  بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

التوافق على طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

وعقب إنتهاء الاجتماع؛ أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

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شعبة المواد الغذائية: كتابة الأسعار على العبوات تحد من التلاعب في أسعار السلع وتعطيش السوق

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مواطنون ضد الغلاء تثمن إعلان الحكومة إلزام المنتجين بطباعة الأسعار على السلع

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