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رياضة

سكالوني يثير الجدل مرة أخرى حول مستقبله مع الأرجنتين

سكالوني، فيتو
سكالوني، فيتو

سكالوني، يواصل ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين إثارة الجدل  حول إمكانية استمراره في قيادة منتخب التانجو على هامش حضوره مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاتسيو مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

 

ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني

وقال سكالوني في تصريح عبر قناة موفيستار الإسبانية "في جميع التجارب يكون هناك لحظة لإيقاف الكرة والتفكير".

وأشار "الجهاز الفني هدفه أن يواصل ما فعله بالمنافسة مرة أخرى على أعلى مستوى، هذا ما ندرسه ولم يتغير".

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وختم سكالوني "سنتحدث مع اللاعبين الذين يلعبون في المنتخب مثل مولينا ودي بول (ثنائي أتلتيكو مدريد)، لأنني أهتم دائما برأي اللاعبين".

وكان المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أثار الجدل حول إمكانية رحيله بعد الفوز على البرازيل (1-0) أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

قال سكالوني لوسائل الإعلام عقب اللقاء "الآن حان الوقت للتوقف، والبدء في التفكير، لقد أعطاني هؤلاء اللاعبون الكثير، وأحتاج إلى التفكير كثيرا في خطوتي المقبلة ومستقبلي".

وحضر سكالوني قرعة كوبا أمريكا 2024 مع تكهنات صحفية تنذر بأنها ربما تكون الظهور الأخير له مع التانجو

 

يذكر أن سكالوني 45 عاما يتولى قيادة منتخب الأرجنتين منذ أغسطس 2018، وتوج معه بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

 

وشهدت الجولة السادسة إثارة كبيرة في العديد المباريات، لعل أهمها بالطبع قمة الأرجنتين والبرازيل، والتي حقق فيها منتخب التانجو انتصار مهم خارج قواعده، معلنًا نفسه بطلًا على قمة ترتيب المجموعة قبل انتهاء التوقف الدولي الذي يعود مرة أخرى في مارس القادم، ومطيحة بالبرازيل إلى المركز السادس.

 

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