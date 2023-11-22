الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين بعد تأجيلها نصف ساعة بسبب اشتباكات الجماهير

البرازيل والأرجنتين،
البرازيل والأرجنتين، فيتو

انطلقت منذ قليل المباراة المرتقبة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، بعد توقفها لأكثر من نصف ساعة بسبب اشتباكات الجمهور واعتداء الامن البرازيلي على جماهير منتخب التانجو.

ويقام اللقاء على أرضية ملعب ماراكانا، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من أمريكا، كندا والمكسيك.

 

وشهدت مباراة البرازيل والأرجنتين اشتباكات عنيفة بين جماهير البرازيل والأرجنتين، وتدخل على إثرها الأمن البرازيلي ليعتدي على جماهير منتخب التانجو خاصة أن المباراة مرتقبة بين الطرفين بسبب احتياج المنتخب البرازيلي للفوز في هذه المباراة بعد التعثر خلال المباريات الماضية.

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كما انسحب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصطحبًا معه زملاءه من المباراة، بعد نزولهم إلى الملعب، حيث استقبلتهم الجماهير بأعمال شغب كبيرة.


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