سكالوني يلمح بالاستقالة من تدريب الأرجنتين بعد الفوز علي البرازيل

تصفيات كأس العالم، فجر ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، مفاجأة مدوية، بعد الفوز على البرازيل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال سكالوني لوسائل الإعلام بعد الفوز علي البرازيل: "الآن حان الوقت للتوقف، والبدء في التفكير، لقد أعطاني هؤلاء اللاعبون الكثير، وأحتاج إلى التفكير كثيرا في خطوتي المقبلة ومستقبلي".

وبرر مدرب التانجو تلميحه بمغادرة منصبه، مضيفا "لا أريد توديع الفريق، لكن مستوى التطلعات مرتفع للغاية، ويحتاج لبذل أقصى جهد، والاستمرارية في الانتصارات صعبة".

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وواصل المدرب الأرجنتيني "حان الوقت للتفكير، لأن الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بأقصى قدر من الطاقة وبحالة جيدة".

من جانبه، ذكر مراسل قناة TYC سبورتس الأرجنتينية، أن ليونيل سكالوني، طالب أعضاء جهازه المعاون بالتقاط صورة تذكارية جماعية في ملعب ماراكانا، لتخليد ذكرى الفوز الثمين والتاريخي على البرازيل.

وأضاف أن سكالوني لم يتحدث مع لاعبي الأرجنتين في غرفة خلع الملابس عن احتمالية الاستقالة من منصبه.

أما ليونيل ميسي قائد التانجو فقد غادر الملعب بمفرده، ولم يعلق على تصريحات المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.

وأكد مراسل القناة الأرجنتينية، أن ليونيل سكالوني، غادر ملعب ماراكانا، دون أن يتقدم باستقالته، ولا يزال مديرا فنيا لمنتخب التانجو.

وكشف أيضا أن رغبة سكالوني تعود لخلافات شديدة بينه وبين كلاوديو تابيا، رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني، وأن اللاعبين يدركون أن هناك أمرا ما يزعج مدربهم.

يذكر أن سكالوني 45 عاما يتولى قيادة منتخب الأرجنتين منذ أغسطس 2018، وتوج معه بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

وشهدت الجولة السادسة إثارة كبيرة في العديد المباريات، لعل أهمها بالطبع قمة الأرجنتين والبرازيل، والتي حقق فيها منتخب التانجو انتصار مهم خارج قواعده، معلنًا نفسه بطلًا على قمة ترتيب المجموعة قبل انتهاء التوقف الدولي الذي يعود مرة أخرى في مارس القادم، ومطيحة بالبرازيل إلى المركز السادس.

وعلى جانب آخر فازت أوروجواي، على بوليفيا بملعب سنتيناريو بنتيجة 3-0، وأحرز داروين نونيز، هدفين في الدقيقتين 15، و71، وجابرييل فيلاميل لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 13، في، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة الثالثة بالمركز التاسع في انتظار بقية نتائج الجولة.

فيما فازت كولومبيا على باراجواي على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بهدف أحرزه اللاعب رافائيل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، فيما شهدت المباراة إصابة كريستيان بورخا اللاعب الكولومبي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط بالمركز الثامن. وفي المباراة الأخيرة في الجولة السادسة، بين بيرو وفنزويلا كان التعادل سيد اللقاء، على ملعب ليما الوطني، حيث تقدم صاحب الأرض، بهدف أحرزه اللاعب فيكتور يوتون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وتعادل الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق سافارينو.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال



وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

وشهدت نتائج الجولات الخمسة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية التالي

نتائج الجولة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



باراجواي 0-0 بيرو

كولومبيا 1-0 فنزويلا

الأرجنتين 1-0 الإكوادور

أوروجواي 3-1 تشيلي

البرازيل 5-1 بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



بوليفيا 0-3 الأرجنتين

الإكوادور2-1 أوروجواي

فنزويلا 1-0 باراجواي

تشيلي 0-0 كولومبيا

بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



كولومبيا 2-2 أوروجواي

الأرجنتين 1-0 باراجواي

بوليفيا 1-2 الإكوادور

تشيلي 2-0 بيرو

البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



فنزويلا 3-0 تشيلي

باراجواي 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-0 كولومبيا

أوروجواي 2-0 البرازيل

بيرو 0-2 الأرجنتين

نتائج الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



بوليفيا 2-0 بيرو

فنزويلا 0-0 الإكوداور

كولومبيا 2-1 البرازيل

الأرجنتين 0-2 أوروجواي

تشيلي 0-0 باراجواي