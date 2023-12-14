الخميس 14 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب الشعر وتغذيته من الجذور

ترطيب الشعر، فيتو
ترطيب الشعر، فيتو

ترطيب الشعر من أهم خطوات العناية بالشعر خاصة فى فصل الشتاء، حيث يساعد التركيب على تغذية الشعر وحمايته من التقصف والهيشان.

وترطيب الشعر لا يكون من خلال الكريمات فقط بل من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وترطبه وتساعد فى علاج مشاكله.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر وتغذيته 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر وتغذيته.

المكونات:-

نصف كوب لبن حليب

2 ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونخلط معا جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لترطيب الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل
والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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