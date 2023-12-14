كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، إعرف التفاصيل

قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت موقع صوفا والحشود العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.

استهدفت 4 دبابات إسرائيلية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافاه و4 ناقلات جندبقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في وقت سابق، إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعترشمال قطاع غزة.

كما أعلنت القسام عن استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

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الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

وعلى الجانب الأخر أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:"استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمالي غزة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان صادر عنها، أنها قصفت تجمعات عسكرية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وذلك في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس.

اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو حمزة: “مجاهدونا اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده.. ونحن مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون”.