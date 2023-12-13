قطر تدعو مجلس الأمن للتحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية في القدس الشرقية لبناء قطار هوائي، وفق ما ذكرت وسائل متفرقة.

وقف إجراءات تغيير الوضع التاريخي

وطالبت القطرية مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف إجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني بمدينة القدس المحتلة.

أكد المكتب أن الوضع في قطاع غزة كارثي ولا يحتمل المماطلات والتسويف لإدخال المساعدات، مشددا على أهالي غزة يعانون نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء والقطاع يقترب من المجاعة.

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الإمدادات والمساعدات

وكشف ان قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 1000 شاحنة من الإمدادات والمساعدات.

وحذر الإعلام من مواقف واشنطن والمنظمات الدولية المتماهية مع الاحتلال في تجويع وقتل فلسطينيي غزة.

ردت مصر من خلال وزارة الخارجية على دعاوى، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، المشجعة على تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

وجاء فى بيان الخارجية المصرية، تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلًا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للمادة ٤٩ من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.