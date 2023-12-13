الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

القسام: مجاهدونا وسرايا القدس أوقعوا قوة صهيونية من 15 جنديا في كمين محكم

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء: "مجاهدو القسام وسرايا القدس أوقعوا قوة صهيونية من 15 جنديا في كمين محكم واشتبكوا معها وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح".

القوة الصهيونية وسط قطاع غزة

وأضافت كتائب القسام: "مدفعية القسام وسرايا القدس دكت الموقع الذي توجد فيه القوة الصهيونية وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفقد تفوقه في قطاع غزة أمام مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

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الخصائص القتالية لحماس

وأوضحت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، أدرك الجيش الإسرائيلي أن الخصائص القتالية لحماس أقل تنظيما وأكثر تحديدا، مشيرة إلى أن الحالات التي تفاجأت فيها القوات ودخلت في كمين، كانت النتيجة صعبة للغاية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها استهدفت دبابة ميركافا في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها.

مقتل 8 عسكريين

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين إضافيين من قواته خلال معارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "سقط 8 عسكريين يوم أمس في قطاع غزة، بينهم قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني".

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 442 عسكريًّا.

أمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".

استشهاد مراسل قناة الميادين في غزة (صور)

تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة (إنفوجراف)

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