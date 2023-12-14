الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

صحة الشرقية: قافلة طبية شاملة بجزيرة النص بفاقوس

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

 أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية  القافلة الطبية المجانية بقرية جزيرة النص  بمركز ومدينة فاقوس لتعمل أيام الخميس والجمعة الموافق 14 و15 من شهر ديسمبر الحالى،  وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبتعليمات من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت إشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية. 

صحة الشرقية: توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ1451 مريضا بالمجان

المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى 

 وقال المحاسب محمود عبدالفتاح  المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة إن القافلة سيتم تقديم الكشف والعلاج مجانًا في كافة التخصصات الطبية حيث تشمل تخصص النساء وولادة  بالإضافة إلى  خدمات تنظيم الأسرة  وكافة أمراض الأطفال والأسنان وأمراض الفم  والباطنة والأنف والأذن والرمد والعظام الكسور والجراحة العامة  وأمراض القلب والجلدية  والروماتيزم وأيضا المسالك البولية بالإضافة إلى كل ما يقرر من الأطباء بخصوص خدمات الأشعة والتحاليل بأنواعها المختلفة.

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العيادات الطبية المتنقلة 

 وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة فى وقت سابق إلى قيام الفرق الطبية التابعة للمديرية بالانتشار المكثف خلال أيام الانتخابات الرئاسية من خلال العيادات المتنقلة بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 10 -12 ديسمبر الجاري.

25 مستشفى مركزي وعام بمحافظة الشرقية 

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المستشفيات التابعة للمديرية والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لـ ٨٢٧٧٢ مواطنا خلال ثلاثة أيام، وذلك بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلى الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم.

الوحدات والمراكز الطبية بالشرقية 

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٨٩ وحدة، قدمت الخدمات الطبية لـ ٨٦٥٦٦ مواطنا تردد عليها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، هذا بالإضافة إلى تطعيم ٩٢٧٧ طفلا بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لـ ٥٥٥٣٨ مواطنا بمحافظة الشرقية.

الدكتور هشام شوقى مسعود 

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن هذه القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

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العديد من التخصصات الطبية بالقافلة 

 أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان مشيرا إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

 

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قرية جزيرة النص مركز فاقوس قافلة طبية شامله مديرية الشؤون الصحية محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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