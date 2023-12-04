الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

صحة الشرقية: مسعود وإسماعيل يتفقدان المستشفى ومشروعات حياة كريمة بالحسينية

تفقد مشروعات حياة
تفقد مشروعات حياة كريمة، فيتو

أجرى أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والفريق المرافق له من مديري المشروعات بالوزارة، وهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

وجاءت الزيارة لمتابعة المشروعات الصحية القومية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتى ذلك  في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

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مستشفى الحسينية المركزى 

وكانت الزيارة الأولى لمستشفى الحسينية المركزي، تم خلالها متابعة انتظام سير العمل بها، ومتابعة مشروع إنشاء مبنى جديد بالمستشفى، وقام مساعد وزير الصحة ووكيل الوزارة بمراجعة الرسومات الهندسية لمشروع المبنى الجديد، وتم التوجيه بتعديل مسارات دخول وخروج المرضى والمرافقين والسيارات من وإلى المستشفى، مع سرعة عمل ووضع اللوحات الإرشادية بأماكن العمل، كما اطمأن وكيل الوزارة علىالخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام  المختلفة، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة للمرضى، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، متفقدًا العناية المركزة لأمراض القلب، وتم مناقشة بعض المقترحات لتوسعة عدد أسرة العناية.

المتحدث الاعلامى عن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية 

ومن جانبه أشار المحاسب  محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية بأن مشروع المبنى الجديد يأتي تنفيذًا لقرار وزير الصحة والسكان، والذي يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وبعد زيارته  لمستشفى الحسينية المركزي، منذ عدة أشهر، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوي لها لخدمة أهالي شمال الشرقية، والتي تخدم أكثر من ٤٠٨ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، ووجه معالي الوزير بالبدء فى مرحلة تطوير مستشفى الحسينية، 

تكليف الدكتور انور اسماعيل بإنشاء مبنى جديد 

وتكليف الدكتور أنور إسماعيل، بإنشاء مبني جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقي الخدمات المتقدمة التي شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٤٨ سرير منهم ١٢ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة، هذا بجانب بنك الدم التجميعي، وقسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٧٤ ماكينة، ويخدم ٢٤٢ مريض كلى، بجانب تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير قسم عناية للقلب والعامة، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، مع تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، وسيتم عمل التوسعات اللازمة، بعد إزالة المباني القديمة، وربط المباني الجديدة ببعضها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.

المجمع الطبى بقرية سعود التابع للحسينية 

كما جاءت الزيارة الثانية للمجمع الطبي بسعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، والذي تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية له بنسبة ١٠٠%، وقام مساعد الوزير ووكيل الوزارة بتفقد الأقسام الطبية بالمجمع، ومتابعة التجهيزات الطبية وغير الطبية به، ومتابعة تواجد القوى البشرية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجمع، وتفقد عيادات طب الأسنان، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة المختلفة، ومن تشغيل كافة المرافق من مياه وكهرباء بجميع الأدوار، كما تمت الإشادة بالتشطيبات النهائية للمجمع الطبي بسعود، والمقام على مساحة ١٢٥٠م٢، وعلى مساحة كلية ٦٣٠٠م٢، ويتكون من ٣ طوابق لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، لعدد ٤٥١١٠ نسمة من أهالي القرية والمناطق المحيطة بها منهم ١١ تابع، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف بسعود، والمقامة على مساحة ٣٣٥م٢، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية، والتي تأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.

وحدة طب الأسرة بأزولين 

وجاءت الزيارة الثالثة لوحدة طب الأسرة بأزولين، حيث تم متابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالوحدة، والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بها، وبحث أي احتياجات وأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدة، وشدد مساعد وزير الصحة على الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال الجارية لخدمة المرضى والمواطنين بقرية أزولين والأماكن المحيطة بها.

الرحلة الاولى تشمل إدارات الحسينية ومنشأة أبوعمرو صان الحجر 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل إدارات "الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر"، ويتم خلالها عمل تطوير شامل وإنشاء جديد ورفع كفاءة لعدد ٦١ منفذا طبيا، مقسمة إلى ٢٤ منشأة طبية بالحسينية، و٢٠ منشأة بصان الحجر، و١٧ بمنشأة أبو عمر، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، 

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات أولاد صقر والصوفية وتلراك

المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ومؤكدا على الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل معالي وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

 

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الدكتور انور اسماعيل الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة مساعد وزير الصحة مستشفي الحسينية المركزي المركز الطبى بسعود المحاسب محمود عبدالفتاح

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