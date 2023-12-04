صحة الشرقية: توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ1451 مريضا بالمجان

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1451 مواطنا من أهالي قرية العزازي التابعة لرئاسة مدينة فاقوس تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

تحويل 12 حالة مرضية تحتاج الى جراحات بالمستشفيات

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد أوضح أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

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العديد من التخصصات الطبية بالقافلة

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان مشيرا إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

زيارة لمستشفى أولاد صقر المركزى

ومن جهة أخرى قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى وقت سابق بزيارة مجموعة مستشفيات حيث قام خلال زيارته الأولى على مستشفى أولاد صقر، بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وتم التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات المصابة المترددة على الاستقبال، وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن صرف أدوية الأنسولين لمرضى السكري مرتين شهريًا بانتظام، كما تفقد قسم العمليات الجراحية، مناظرًا لستة العمليات، والتي تضم اليوم ١٢ جراحة.

إجراء العمليات الجراحية ذات المهارة

ووجه بتطوير الخدمة الطبية بالقسم، وإجراء العمليات الجراحية ذات المهارة، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما ناقش مع إدارة المستشفى خطة تطوير ورفع كفاءة الجناح الأيسر بالدور الثاني العلوي، موجهًا بعمل دراسة شاملة والعرض على وكيل الوزارة، كما تفقد الأقسام الداخلية، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات اللازمة للمرضى.

الأقسام الطبية بمستشفى الصوفية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود خلال زيارته الثانية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصوفية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، والمخزون الاستراتيجي منها، والتأكد من تنظيم العمل بقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وفقًا لتعليمات وكيل الوزارة السابقة أثناء زيارته الأخيرة للمستشفى، من حيث تجميع العيادات الخارجية والخدمات المكملة لها بمكان واحد.