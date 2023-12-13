صحة الشرقية: انتهاء الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 234 ألف مواطن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتعمل علي توفير كافة أوجه الدعم اللازمة له من معدات ومستلزمات طبية وتدريب الكوادر البشرية للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، لافتا إلي أن المبادرات الصحية تعد نقلة نوعية فى المجال الصحى ساهمت وبشكل كبير في الحد من تداعيات الأمراض المختلفة لتقديم فرد سليم قادر علي المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

Advertisements

محافظ الشرقية

وأشاد المحافظ بتواجد وانتشار الفرق الطبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية علي مدار أيام الانتخابات وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين وخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية.

الدكتور هشام شوقى مسعود

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الي قيام الفرق الطبية التابعة للمديرية بالانتشار المكثف خلال ايام الانتخابات الرئاسية من خلال العيادات المتنقلة بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 10 -12 ديسمبر الجاري.

25 مستشفى مركزى وعام بمحافظة الشرقية

وأوضح وكيل وزاره الصحه أن المستشفيات التابعه للمديرية والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لـ ٨٢٧٧٢ مواطن خلال ثلاثة أيام، وذلك بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم.

الوحدات والمراكز الطبية بالشرقية

وأضاف وكيل وزارة الصحه أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٨٩ وحدة، قدمت الخدمات الطبية لـ ٨٦٥٦٦ مواطن تردد عليها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، هذا بالإضافة إلى تطعيم ٩٢٧٧ طفل بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لـ ٥٥٥٣٨ مواطن بمحافظة الشرقية.

المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى وقت سابق قد أوضح أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

العديد من التخصصات الطبية بالقافلة

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان مشيرا إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

زيارة لمستشفى أولاد صقر المركزى

ومن جهة أخرى قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى وقت سابق بزيارة مجموعة مستشفيات حيث قام خلال زيارته الأولى على مستشفى أولاد صقر، بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وتم التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات المصابة المترددة على الاستقبال، وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن صرف أدوية الأنسولين لمرضى السكري مرتين شهريًا بانتظام، كما تفقد قسم العمليات الجراحية، مناظرًا لستة العمليات، والتي تضم اليوم ١٢ جراحة.

إجراء العمليات الجراحية ذات المهارة

ووجه بتطوير الخدمة الطبية بالقسم، وإجراء العمليات الجراحية ذات المهارة، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما ناقش مع إدارة المستشفى خطة تطوير ورفع كفاءة الجناح الأيسر بالدور الثاني العلوي، موجهًا بعمل دراسة شاملة والعرض على وكيل الوزارة، كما تفقد الأقسام الداخلية، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات اللازمة للمرضى.