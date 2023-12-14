الخميس 14 ديسمبر 2023
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سياسة

بهاء الدين شعبان يكشف أهم الملفات السياسية أمام الرئيس القادم

بهاء شعبان،فيتو
بهاء شعبان،فيتو

الأحزاب، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري إن ملف الحياة الحزبية من أهم الملفات التي تنتظر الرئيس القادم فى ظل المرحلة الراهنة بعد أن أثبت الأحزاب أنها شريك فى صنع المستقبل إلى جانب أنها أحزاب وطنية تهدف إلى مصلحة الوطن ومن هنا  مطلوب من الرئيس القادم إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية وخاصة أحزاب المعارضة باعتبارها منافس على السلطة ولكن باعتبارها شريك فى الوطن ولها دور فى تحريك سياسات المجتمع.

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تغيير النظرة للأحزاب

وأكد فى تصريح لفيتو ضرورة تغيير النظرة  للأحزاب وهذا أمر هام وعدم النظر إليها  كممارس متمرد وإنما كشريك مشارك فى وضع حلول لمشكلات المجتمع، خاصة وأن هذا الأمر أدى إلى ظهور أحزاب تتبارى فى مناصرة السلطة دون تقديم رؤية وحلول لمشكلات المجتمع بالإضافة إلى ذلك لابد من إعادة النظر فى القوانين المقيدة للحريات فى المجتمع والتى أدت إلى عزوف الشباب عن العمل السياسي خيفة التعرض للعقاب.

 

اطمئنان الشعب من العمل السياسي 

 وواصل حديثه قائلا:لابد أن يشعر الشباب وهم الركيزة الأساسية للعمل السياسي بالاطمئنان من خلال منح الحق لعمل الأحزاب دون قوانين مقيدة له وهذا يتطلب إعادة النظر فى هذه القوانين وإعادة النظر فى دور الإعلام بحيث يكون محايدا ولا ينحاز لحزب على حساب الآخر فالحياد الإعلامى ضرورى مع الوضع فى الاعتبار نسبة الأمية وهذا يظهر أهمية دور الإعلام لتطوير الحياة الحزبية خاصة وأن الحياة النيابية لن تتطور إلا بتطور الحياة الحزبية خاصة وأن المجالس النيابية هي تعبير عن توازنات القوى فى المجتمع وعندما يحدث انحياز للمسيطر على السلطة من الأحزاب سيختل هذا التوازن.

 

قانون الأحزاب السياسية

 ويشير بهاء شعبان إلى أن قانون الأحزاب السياسية هو جوهر تطوير الحياة الحزبية فى مصر فلابد من إطلاق حرية تأسيس الأحزاب وبالتالى هذا القانون يحتاج إلى تغيير إلى جانب القوانين الخاصة بالحريات والتعبير عن الرأى.

 

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