الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعرف على مكان وموعد حفل هاني شاكر الجديد

هاتي شاكر؛ فيتو
هاتي شاكر؛ فيتو

يستأنف المطرب الكبير هاني شاكر نشاطه الفني من خلال حفل غنائي ضخم خارج مصر قريبًا.

ومن المقرر أن يحيي "شاكر" حفلًا غنائيًا كبيرًا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وعلمت "فيتو" أن الحفل سوف يقام يوم 23 ديسمبر الجاري بواحد من أكبر مسارح بيروت، على أن يسافر هاني شاكر برفقة فرقته قبلها بثلاثة أيام للتجهيز والبروفات.

وسوف يقدم المطرب الكبير المعروف إعلاميًا بأمير الغناء العربي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه الرومانسية التي اشتهر بها وصنعت تاريخه، فضلًا عن أغاني أحدث ألبوماته وأغنيته التي أهداها إلى الشعب الفلسطيني مؤخرًا.

Advertisements

وفي وقت سابق.. قررت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر في بيروت، الذي كان من المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر الجاري، تأجيل الحفل، نظرًا للأحداث الصعبة التي تمر بها فلسطين منذ أكتوبر الماضي ومعاناة غزة من القصف المستمر على يد الجيش الصهيوني. 

وقال منظم الحفل مشيل عويس وقتها لـبرنامج “et بالعربي": إن هاني شاكر قرر تأجيل حفله في بيروت، بسبب الأحداث الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه الفترة وما يحدث في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إقامته في نهاية شهر ديسمبر.

ومؤخرًا.. طرح  هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان “الهوية عربي” إهداء إلى روح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات: أسامة حسن -  ألحان: مصطفي شكري وتوزيع: أحمد أمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هاني شاكر بيروت امير الغناء العربي الجيش الصهيوني الشعب الفلسطيني الهوية عربي غزة جنوب لبنان

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

محاكمة يحيى حسين عبد الهادي، بعد قليل

السيسي وبوتين يقودان تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 14-12-2023 في السوق المحلي

تعليق شديد اللهجة من الجيش الإيراني بشأن تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر

قانون الانتخابات الرئاسية، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أخبار مصر: انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، بدء إجراءات عزل بايدن، ارتفاع أسعار البصل بالكويت بعد قرار مصر، زلزال في الدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

سؤال مباغت عن "هدية عيد الميلاد لأطفال غزة" يحرج سوناك على الهواء (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 14-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 14-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 14-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 14-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 14-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية