تعرف على مكان وموعد حفل هاني شاكر الجديد

يستأنف المطرب الكبير هاني شاكر نشاطه الفني من خلال حفل غنائي ضخم خارج مصر قريبًا.

ومن المقرر أن يحيي "شاكر" حفلًا غنائيًا كبيرًا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وعلمت "فيتو" أن الحفل سوف يقام يوم 23 ديسمبر الجاري بواحد من أكبر مسارح بيروت، على أن يسافر هاني شاكر برفقة فرقته قبلها بثلاثة أيام للتجهيز والبروفات.

وسوف يقدم المطرب الكبير المعروف إعلاميًا بأمير الغناء العربي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه الرومانسية التي اشتهر بها وصنعت تاريخه، فضلًا عن أغاني أحدث ألبوماته وأغنيته التي أهداها إلى الشعب الفلسطيني مؤخرًا.

Advertisements

وفي وقت سابق.. قررت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر في بيروت، الذي كان من المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر الجاري، تأجيل الحفل، نظرًا للأحداث الصعبة التي تمر بها فلسطين منذ أكتوبر الماضي ومعاناة غزة من القصف المستمر على يد الجيش الصهيوني.

وقال منظم الحفل مشيل عويس وقتها لـبرنامج “et بالعربي": إن هاني شاكر قرر تأجيل حفله في بيروت، بسبب الأحداث الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه الفترة وما يحدث في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إقامته في نهاية شهر ديسمبر.

ومؤخرًا.. طرح هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان “الهوية عربي” إهداء إلى روح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات: أسامة حسن - ألحان: مصطفي شكري وتوزيع: أحمد أمين.