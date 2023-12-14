ماسكات طبيعية لترطيب البشرة، في فصل الشتاء، من الأمور التي تبحث عنها كل امرأة، فمع فصل الشتاء تتعرض البشرة للجفاف، ولذلك تحتاج إلى ترطيب مستمر، وهو ما توفره العديد من المواد الطبيعية.





ماسكات طبيعية لترطيب البشرة

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك ماسكات طبيعية لترطيب البشرة في فصل الشتاء، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

ماسك الأفوكادو والعسل

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو

ملعقة كبيرة عسل

الخطوات:

اهرسي الأفوكادو جيدًا.

أضيفي العسل إلى الأفوكادو واخلطي جيدًا.

ضعي الماسك على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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فوائد الماسك:

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والأحماض الدهنية الأساسية، والتي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يساعد على حماية البشرة من الجفاف والالتهابات.

ماسك الزبادي والخيار

المكونات:

ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة خيار مبشور

الخطوات:

اخلطي الزبادي والخيار جيدًا.

ضعي الماسك على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد الماسك:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك، والذي يساعد على تقشير البشرة بلطف.

الخيار غني بالماء والفيتامينات، مما يساعد على ترطيب البشرة.

ماسك الشوفان والعسل

المكونات:

ملعقتان كبيرتان شوفان مطحون

ملعقة كبيرة عسل

الخطوات:

اخلطي الشوفان والعسل جيدًا.

أضيفي القليل من الماء حتى تتكون عجينة.

ضعي الماسك على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد الماسك:

الشوفان له خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تهدئة البشرة الجافة والمتهيجة.

العسل له خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، مما يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها وحمايتها من الجفاف والالتهابات.

ماسك الطماطم والعسل

المكونات:

حبة طماطم

ملعقة كبيرة عسل

الخطوات:

اهرسي الطماطم جيدًا.

أضيفي العسل إلى الطماطم واخلطي جيدًا.

ضعي الماسك على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد الماسك:

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة.

العسل له خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، مما يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها وحمايتها من الجفاف والالتهابات.

ماسكات طبيعية

نصائح عامة لاستخدام ماسكات البشرة الطبيعية:

احرصي على اختبار الماسك على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضعه على كامل الوجه، للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه أي من مكوناته.

اغسلي وجهك جيدًا قبل وضع الماسك.

اتركي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد انتهاء المدة المحددة.

استخدمي الماسك مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

إليك بعض النصائح الأخرى للحفاظ على ترطيب البشرة في الشتاء:

استخدمي مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك بعد غسل الوجه.

اشربي الكثير من الماء على مدار اليوم.

تجنبي استخدام الماء الساخن عند غسل الوجه.

استخدمي بخاخًا مرطبًا للوجه على مدار اليوم.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فصل الشتاء.