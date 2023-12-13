الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

ماسكات طبيعية لعلاج هيشان الشعر، أبرزها الأفوكادو والزبادي

ماسكات طبيعية، فيتو
ماسكات طبيعية، فيتو

ماسكات طبيعية لعلاج هيشان الشعر، حتى يمكنك الاستمتاع بشعر صحي ومسترسل، وفي غاية النعومة، هي الحل الأمثل، وهناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكنها أن تساعد على علاج هيشان، وتعالج مختلف مشاكل الشعر.
 


ماسكات طبيعية لعلاج هيشان الشعر

وأكدت خبيرة العناية بالشعر أرميشا، أن هناك ماسكات طبيعية لعلاج هيشان الشعر، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

ماسك الأفوكادو

الأفوكادو هو غذاء صحي غني بالدهون الصحية والأحماض الدهنية الأساسية، والتي يمكن أن تساعد على ترطيب الشعر وتقليل هيشانه.

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المكونات:
1 حبة أفوكادو ناضجة
2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:
اهرسي الأفوكادو حتى تصبح ناعمة.
أضيفي زيت جوز الهند واخلطي جيدًا.
ضعي الخليط على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.
اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

 

ماسك المايونيز
المايونيز هو خليط من البيض والخل والزيت، وهو مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية. يمكن أن يساعد المايونيز في ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة وسهولة في التحكم فيه.

المكونات:
2 ملعقة كبيرة من المايونيز
1 بيضة
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:
اخلطي المايونيز والبيض وزيت الزيتون جيدًا.
ضعي الخليط على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.
اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

 

ماسك الحليب
الحليب هو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، والتي يمكن أن تساعد في ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة.

المكونات:
1 كوب من الحليب
2 ملعقة كبيرة من العسل
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:
اخلطي الحليب والعسل وزيت الزيتون جيدًا.
ضعي الخليط على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.
اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

 

ماسك الزبادي
الزبادي هو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والفيتامينات، والتي يمكن أن تساعد في ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة وصحة.

المكونات:
1 كوب من الزبادي
1 ملعقة كبيرة من العسل
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:
اخلطي الزبادي والعسل وزيت الزيتون جيدًا.
ضعي الخليط على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.
اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

 

ماسك زيت الزيتون
زيت الزيتون هو مصدر جيد للدهون الصحية، والتي يمكن أن تساعد في ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة وسهولة في التحكم فيه.

المكونات:
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:
سخني زيت الزيتون قليلًا.
ضعي الزيت على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.
اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

ماسكات للشعر

نصائح لعمل ماسكات الشعر بنجاح

اغسلي شعرك بالشامبو والماء قبل وضع الماسك.
ضعي الماسك على شعرك المبلل.
اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
اغسلي شعرك بالشامبو والماء جيدًا.
كرري استخدام الماسك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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