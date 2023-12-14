الخميس 14 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

أول تعليق من الأزهر على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة وقف
الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في غزة، فيتو

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف فوري للنار في غزة يعكس الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع وراح ضحيته الآلاف بين شهيد وجريح ومفقود، وتحوله إلى "أرض محروقة" كما خطط الاحتلال كي لا يصبح مكانا صالحا للفلسطينيين فيما بعد.

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تعليق الأزهر على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أن القرار يعكس تغيرًا ملموسًا في توجه كثير من الدول حيال مجريات الأمور داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خاصة مع تعمد الكيان الصهيوني توسيع الصراع داخليًا وهو ما نشهده في الضفة والقدس والاستفزازات التي تستهدف الأقصى المبارك، وكذلك سعيه لفتح جبهات خارجية بما يضمن للحكومة الحالية -التي تضم بين جنباتها عتاة التطرف المتمرسين في الإرهاب- الاستمرارية أو على أقل تقدير مد فترة وجودها إلى حين إيجاد منفذ لورطتها الحالية بعد إقرار حلفائها والعسكريين في العالم فشل حملتها العسكرية ضد القطاع بسبب المقاومة الصامدة أمام ضرباتها الهمجية.


إن القرار رغم عدم إلزاميته كشف عن حاجة ماسة لتغيير  ميثاق الأمم المتحدة -الذي جاء في ديباجته "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف..."- من خلال إدخال بنود تلزم الدول بوضع حد للحروب إعمالًا للهدف الأساسي من تأسيس الأمم المتحدة وهيئاتها.

 

المأساة الإنسانية في غـزة 

وأكد المرصد أنه رغم المأساة الإنسانية في غـزة إلا أنها كانت بمنزلة معركة ليست فقط للتحرير ولكن معركة وعي أثمرت عما رأيناه في العالم من مظاهرات ووقفات احتجاجية أثبتت الشعوب خلالها عن رغبتها في وأد نار الحروب والظلم والاحتلال ليستقيم العالم بعد مآسي خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى واللاجئين، وهى الأزمات التي عجزت الأمم المتحدة ودول العالم عن التعامل معها وباتت عبئًا عليها تكتوي بنارها.

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 تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء قرارًا غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن. 

وصوّتت الهيئة التي تضمّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتًا لصالح القرار، أي أكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا (نحو 140 دولة).

وصوّتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة.

ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامّة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كلّ الرهائن.
 

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