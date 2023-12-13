الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة، وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

عزت الرشق، فيتو
عزت الرشق، فيتو

قال المسؤول الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” عزت الرشق في بيان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن الحركة ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

كما حث “الرشق”، المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار.

أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
 

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طالبت الأمم المتحدة بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل وثماني دول أخرى فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن هناك جوانب في القرار تدعمها الولايات المتحدة مثل الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة بشكل عاجل وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن.

لكنها أضافت "أي وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي سيكون مؤقتًا في أحسن الأحوال وخطرًا في أسوأها وخطرًا على الإسرائيليين الذين سيتعرضون لهجمات لا هوادة فيها وسيكون خطرًا أيضًا على الفلسطينيين الذين يستحقون الفرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم بعيدا عن حماس".

ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور قرار الجمعية العامة بأنه "يوم تاريخي".

وقال منصور للصحافيين إثر صدور هذا القرار غير الملزم إن "اليوم كان يومًا تاريخيًّا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

وفي رام الله، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار داعية الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.

 

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