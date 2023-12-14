آخرها عرابة بيروت، مسلسلات حمل عنوانها اسم العاصمة اللبنانية

مسلسل عرابة بيروت، ينتظر الجمهور مسلسل عرابة بيروت وهو العمل الذي سيبدأ عرضه قريبًا وسيتم عرضه على منصة شاهد، ويحمل مسلسل عرابة بيروت في عنوانه اسم العاصمة اللبنانية.

ويتولى الكاتبان مازن طه ونور شيشكلي كتابة وتأليف النص لمسلسل عرابة بيروت، ومن إخراج فيليب الأسمر، ويشارك فى البطولة عدد من الفنانين منهم: الفنان السوري مهيار خضور، الفنانة الكويتية من أصول مصرية نور الغندور والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة نادين الراسي.

Advertisements

وترصد أحداث مسلسل عرابة بيروت عددًا من القضايا التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت فى حقبة الخمسينيات والتي شغلت الرأي العام وقتها، بما فيها حكايات عن رجال المال والسياسية وسيطرة النفوذ.

وهناك عدد من الأعمال التي تضمن عنوانها اسم “بيروت” غير عرابة بيروت، أبرزها:

مسلسل بيروت ٣٠٣

عرض مسلسل بيروت 303 العام الماضي، وهو من بطولة عابد فهد وسلافة معمار ونادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال والمسلسل من تأليف سيف رضا حامد، ومن إخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.

مسلسل عروس بيروت

يعتبر مسلسل عروس بيروت من أبرز المسلسلات اللبنانية والتي تضمن اسم العاصمة اللبنانية في عنوانها، والمسلسل من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ميا سعيد، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبدالسلام، لينا حوارنة، ليا مباردي، علاء الزعبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وفاء سيلين حلاوي، وزياد علي، وبمشاركة النجم رفيق علي أحمد، وكارلا بطرس.

شتي يا بيروت

مسلسل شتي يا بيروت من أبرز المسلسلات اللبنانية التي عرضت عام ٢٠٢١، تدور قصة مسلسل شتي يا بيروت حول قصة حبيبين وهما عبد الله سوري الأصل والمقيم في بيروت وأماني اللبنانية، اللذين لم يوقعا أن حبهما سيتسبب بالعديد من المشاكل لكلتا العائلتين، ومسلسل شتي يا بيروت إنتاج لبناني، يدور في إطار من التشويق والإثارة يتناول العمل فكرة الثأر واﻻنتقام من خلال شقيقان يمثلان الخير والشر، وتدور أحداثه حول معالجة قضية الثأر والانتقام بين الأخوة وأولاد العم بطريقة جديدة عن الدراما العربية، لكنها مستوحاة من الواقع، كما يرصد كذلك قضايا التهريب بمختلف أشكاله، وأبطال مسلسل شتي يا بيروت هم عابد فهد، رامز الأسود، إلسا زغيب، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرا، عبدو شاهين، زينة مكي، لين غرة، جيري غزل.