الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا: نشعر بالقلق من سقوط المدنيين في غزة ونقدم نصائح لإسرائيل لحماية الأرواح

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، فيتو

أخبار غزة الآن، قال ناثان تك نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه ليس هناك شك من أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من سقوط المدنيين في غزة، ونحن نتحدث مع إسرائيل بدافع الصداقة، وكل حياة هي غالية ولكن حماية المدنيين في نفس الوقت ضرورة استراتيجية لإسرائيل.

المباحثات الأمريكية الإسرائيلية

وزعم خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس أيضا تستغل المدنيين وتستخدم المستشفيات وهو موثق بالصوت والصورة، لكننا سنستمر في مباحثاتنا لحث إسرائيل على حماية أكبر للمدنيين.

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تصريحات بايدن

وتابع أن الولايات المتحدة تدعم الفلسطينيين، ونجحت في إقناع إسرائيل بدخول المساعدات للقطاع ونجحت في التوصل إلى هدن، وتصريحات الرئيس جو بايدن لا تعني التدخل في الشأن الإسرائيلي، فإسرائيل من حقها أن تختار قيادتها كما تشاء.

تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن تجريد سكان غزة من ملابسهم وتصويرهم عراة

أول تعليق من بايدن على غمر أنفاق غزة بمياة البحر، وهذا ما قاله عن احتمالية وجود رهائن

هدف الولايات المتحدة

ولفت إلى الولايات المتحدة لا تغض الطرف عن الممارسات ضد الإنسانية، وتستعمل تأثيرها لإدخال المساعدات، ونحاول عدم إطالة أمد الحرب ومعنيون بتخفيف معاناة الفلسطينيين.

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الرد بشكل مباشر على سؤال بشأن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حماس في غزة، في إشارة فقط إلى التأكيدات على عدم وجود رهائن في المناطق المستهدفة.


وردا على سؤال حول التقارير خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، قال بايدن "في ما يتعلق بغمر الأنفاق... حسنا. هناك تأكيدات بأنه... لا يوجد رهائن في أي من هذه الأنفاق. لكنني لا أعرف ذلك على وجه اليقين".

وأضاف "لكنني أعلم أن كل مقتل مدني هو مأساة مطلقة، وقد أعلنت إسرائيل عن نيتها، كما قلت، أن تنفذ أقوالها... بالأفعال".

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرا ضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حركة (حماس) الفلسطينية في غزة في عملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

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