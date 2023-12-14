دوري أبطال أوروبا، أتليتكو مدريد يفوز على لاتسيو بثنائية نظيفة

دوري أبطال أوروبا، خطف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزغالي من لاتسيو الإيطالي بثنائية نظيفة خلال لقائهما بملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بالجولة السادسة بمنافسات المجموعة الخامسة فى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مباراة أتلتيكو مدريد ولاتسيو

أحرز هدف اتليتكو كل من أنطوان جريزمان في الدقيقة 6 من المباراة وصامويل لينو في الدقيقة 51 من المباراة.

وتربع أتلتيكو مدريد على قمة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة وخلفه لاتسيو بـ 10 نقاط.

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أتلتيكو مدريد ضد لاتسيو



وانحصرت المنافسة بين أتلتيكو ولاتسيو على صدارة المجموعة بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الـ16 في البطولة حيث يوجد فريق العاصمة الإسبانية على الصدارة حاليا برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه فريق العاصمة الإيطالية.

​دوري أبطال أوروبا





وتنص لائحة دوري الأبطال على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية لدور الـ16 في حين تنتقل الأندية صاحبة المركز الثالث في تلك المجموعات للدوري الأوروبي.

وتلعب الأندية المنتقلة للدوري الأوروبي مع الفرق التي نالت الوصافة بمرحلة المجموعات في تلك البطولة، وذلك في دور فاصل لتحديد الصاعد منها لدور الـ16 بالمسابقة.

مانشستر سيتي والنجم الأحمر

دوري أبطال أوروبا، ونجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره فريق النجم الأحمر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي ميكا فيليب جود هاميلتون في الدقيقة 19 ثم أضاف الهدف الثاني أوسكار بوب في الدقيقة 62 قبل أن يسجل كالفين فيليبس الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ضربة جزاء بينما سجل هدفى النجم الأحمر هوانغ إن بيوم في الدقيقة 76 و ألكسندر كاتاي في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز السيتى بنتيجة 3-2.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بينما ارتفع اربي ليبزيج إلى النقطة 12 واستمر في المركز الثاني واحتل فريق يونغ بويز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.