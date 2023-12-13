الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يفقد جهود نجم جديد أمام بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، خسر فريق باريس سان جيرمان، جهود لاعب جديد، قبل ساعات قليلة من مواجهة بوروسيا دورتموند، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 

ويفتقد الفريق الباريسي، غياب عثمان ديمبلي في مباراة اليوم، بسبب الإيقاف نظرا لتراكم البطاقات الصفراء.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فقد استبعد لويس إنريكي مدرب باريس، المهاجم البرتغالي جونزالو راموس من مباراة بوروسيا دورتموند بشكل نهائي.


وكانت مشاركة جونزالو راموس في مباراة اليوم، محل شك، بعدما ظهرت على اللاعب، أعراض تشبه الأنفلونزا، أمس الثلاثاء.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن لويس إنريكي اتخذ قراره واستبعد راموس نهائيا من المباراة.

ومن المتوقع أن يتكون هجوم باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، من الثلاثي كيليان مبابي وبرادلي باركولا وراندال كولو مواني.

 

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والآخيرة من دوري أبطال أوروبا.

 

وحسم بروسيا دورتموند تأهله إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرغب في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لضمان صدارة المجموعة.

في المقابل يرغب  باريس سان جيرمان  في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى جانب بروسيا دورتموند، كما يكفيه التعادل بشرط تعادل نيوكاسل يونايتد مع ميلان.

 

ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه باريس سان جيرمان بـ7 نقاط، ويأتي نيوكاسل يونايتد وميلان في المركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط لكل منهما.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا


وتقام مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء  في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا


ومن المنتظر أن تذاع مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sports premium.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دور أبطال أوروبا


وتقرر التعليق علي مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا إلي المعلق  حسن العيدروس.

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