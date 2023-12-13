الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أتليتكو مدريد يتقدم على لاتسيو بهدف بالشوط الأول

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تقدم أتلتيكو مدريد الإسباني على لاتسيو الإيطالي 1-0 بالشوط الأول بالجولة السادسة بمنافسات المجموعة الخامسة فى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

الشوط الاول

أحرز هدف اتليتكو كل من انطوان جريزمان في الدقيقة 6 من المباراة.

ويكفي أتلتيكو مدريد الحصول على نقطة التعادل في المباراة التي تجرى بملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مدريد لإنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة.

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في حين يتعين على لاتسيو الفوز لخطف الصدارة وملاقاة أحد الأندية الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات السبع الأخرى في البطولة بدور الـ16.

 

أتلتيكو مدريد ضد لاتسيو


وانحصرت المنافسة بين أتلتيكو ولاتسيو على صدارة المجموعة بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الـ16 في البطولة حيث يوجد فريق العاصمة الإسبانية على الصدارة حاليا برصيد 11 نقطة بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه فريق العاصمة الإيطالية.

 

​دوري أبطال أوروبا

 

وتنص لائحة دوري الأبطال على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية لدور الـ16 في حين تنتقل الأندية صاحبة المركز الثالث في تلك المجموعات للدوري الأوروبي.

وتلعب الأندية المنتقلة للدوري الأوروبي مع الفرق التي نالت الوصافة بمرحلة المجموعات في تلك البطولة، وذلك في دور فاصل لتحديد الصاعد منها لدور الـ16 بالمسابقة.

دوري أبطال أوروبا، نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره فريق النجم الأحمر بثلاثية مقابل هدفين  في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

 

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وسجل ثلاثية مانشستر سيتي ميكا فيليب جود هاميلتون في الدقيقة 19 ثم أضاف الهدف الثاني أوسكار بوب في الدقيقة 62 قبل أن يسجل كالفين فيليبس الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ضربة جزاء بينما سجل هدفى النجم الأحمر هوانغ إن بيوم في الدقيقة 76 و ألكسندر كاتاي في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز السيتى بنتيجة 3-2.

 

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

 

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بينما ارتفع اربي ليبزيج إلى النقطة 12 واستمر في المركز الثاني واحتل فريق يونغ بويز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يفوز على النجم الأحمر بثلاثية

بعد فوزه على النجم الأحمر، مانشستر سيتي يحقق أرقامًا تاريخية في دوري الأبطال

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