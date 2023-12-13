الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على ميلان بهدف نظيف في الشوط الأول

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق نيوكاسل على نظيره ميلان، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 

أهداف مباراة ميلان ونيوكاسل 

سجل هدف نيوكاسل في شباك ميلان اللاعب جويلنتون في الدقيقة 33.

تشكيل ميلان أمام نيوكاسل

وأعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي تشكيل فريقه لمواجه نظيره نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ميلان الأساسي كالتالي:

 

في حراسة المرمى: مانيان.

في خط الدفاع: كالابريا، توموري، تي هيرنانديز، فلورينزي.

في خط الوسط: موسى، ريندرز، لوفتوس تشيك.

في خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، رافائيل لياو.

تشكيل ميلان، فيتو 

تشكيل نيوكاسل أمام ميلان

وأعلن إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره إي سي ميلان الإيطالي على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وجاء تشكيل نيوكاسل الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: دوبرافكا.

في خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، ليفرامينتو.

في خط الوسط: مايلي، برونو جيماريش، جولينتون.

في خط الهجوم: ألميرون، ويلسون، جوردون

تشكيل نيوكاسل، فيتو 

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا رصيد 5 نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد ميلان في المركز الرابع.

ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 10 نقاط وضمن التأهل بالفعل، يليه باريس سان جيرمان برصيد 7 نقاط.

باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

وحسم بروسيا دورتموند تأهله إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرغب في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لضمان صدارة المجموعة.

 

في المقابل يرغب  باريس سان جيرمان  في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى جانب بروسيا دورتموند، كما يكفيه التعادل بشرط تعادل نيوكاسل يونايتد مع ميلان.

ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه باريس سان جيرمان بـ7 نقاط، ويأتي نيوكاسل يونايتد وميلان في المركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط لكل منهما.

 

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة رويال أنتويرب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دوري ابطال اوروبا ميلان نيوكاسل تشكيل نيوكاسل تشكيل ميلان ميلان ونيوكاسل

مواد متعلقة

إيدي هاو يعلن تشكيل نيوكاسل أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتعادل مع سوسيداد وبنفيكا يتخطى سالزبورج

الأكثر قراءة

هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

عرض ملابس النساء الداخلية ووضع سجاد الصلاة بالمرحاض، فيديوهات مشينة لجنود الاحتلال في بيوت غزة

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تفاصيل الحالة الصحية لعمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد نقله للمستشفى

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

Advertisements

منوعات

المزيد

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

المزيد
الجريدة الرسمية