دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على ميلان بهدف نظيف في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق نيوكاسل على نظيره ميلان، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ميلان ونيوكاسل

سجل هدف نيوكاسل في شباك ميلان اللاعب جويلنتون في الدقيقة 33.

تشكيل ميلان أمام نيوكاسل

وأعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي تشكيل فريقه لمواجه نظيره نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ميلان الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: مانيان.

في خط الدفاع: كالابريا، توموري، تي هيرنانديز، فلورينزي.

في خط الوسط: موسى، ريندرز، لوفتوس تشيك.

في خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، رافائيل لياو.

تشكيل ميلان، فيتو

تشكيل نيوكاسل أمام ميلان

وأعلن إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره إي سي ميلان الإيطالي على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وجاء تشكيل نيوكاسل الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: دوبرافكا.

في خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، ليفرامينتو.

في خط الوسط: مايلي، برونو جيماريش، جولينتون.

في خط الهجوم: ألميرون، ويلسون، جوردون

تشكيل نيوكاسل، فيتو

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا رصيد 5 نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد ميلان في المركز الرابع.

ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 10 نقاط وضمن التأهل بالفعل، يليه باريس سان جيرمان برصيد 7 نقاط.

باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

وحسم بروسيا دورتموند تأهله إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرغب في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لضمان صدارة المجموعة.

في المقابل يرغب باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى جانب بروسيا دورتموند، كما يكفيه التعادل بشرط تعادل نيوكاسل يونايتد مع ميلان.

ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه باريس سان جيرمان بـ7 نقاط، ويأتي نيوكاسل يونايتد وميلان في المركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط لكل منهما.