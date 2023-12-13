الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تؤجل صفقة بنادق M16 لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين

مستوطن إسرائيلي يحمل
مستوطن إسرائيلي يحمل بندقية،فيتو

دخلت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية منطقة جديدة متعلقة ببيع السلاح، كشفت عنها إجراءات تعتزم واشنطن تطبيقها فى الصفقات بين الطرفين

إجراءات أمريكية ضد إسرائيل 


ونقل موقع "أكسيوس" الإلكتروني اليوم الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترجئ بيع أكثر من 20 ألف بندقية إم16 أمريكية الصنع إلى إسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكر تقرير الموقع الأمريكى، أن إدارة الرئيس بايدن تعاملت مع الطلب الإسرائيلي بحذر بسبب مخاوف من قيام إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي القومي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وحسب المسؤولون الأمريكيون، إنه بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة.

وعاد سبب المراجعة الجديدة إلى  الشعور السائد في إدارة بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن واشنطن تهول الأمر.

ووفق أكسيوس، شعرت إدارة بالقلق من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي تكشف أن، بن جفير أصدر أمرا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

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تقييد التأشيرات الخاصة بالمستوطنين

والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن "الخارجية الأمريكية تعلن عن سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

وأضاف: "هذه السياسة تستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، وقد تنطبق القيود أيضا على أفراد العائلة المباشرين للأشخاص مستهدفين".

وعبرت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة وقفها.

وتشهد الضفة الغربية، تصاعدا في أعمال العنف منذ شهور في ظل توسع المستوطنات وتوقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو 10 سنوات.

وتصاعد العنف، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما هذا العام، بحدة بعد دخول إسرائيل في حرب جديدة بقطاع غزة ردا على تنفيذ حركة "حماس" لهجوم مسلح غير مسبوق في السابع من أكتوبر الماضي أودى بحياة 1200 شخص لترد إسرائيل بقصف مستمر ومكثف على غزة أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن عدد هجمات المستوطنين اليومية ارتفع إلى ما يزيد على مثليه منذ هجوم حماس.

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