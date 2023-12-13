عرض ملابس النساء الداخلية ووضع سجاد الصلاة بالمرحاض، فيديوهات مشينة لجنود الاحتلال في بيوت غزة

انتشرت مؤخرًا مقاطع مصورة مسجلة وصور تُظهر جنودًا إسرائيليين يتصرفون بطريقة مهينة في غزة، كترديد شعارات عنصرية تدعو لمحو غزة، واستعراض ملابس داخلية للنساء.

انتقادات دولية لجيش الاحتلال

وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس": إنه تم تصوير المقاطع المسجلة من قبل جنود الاحتلال أنفسهم أثناء وجودهم في غزة، مما سبب حرجًا لـجيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات دولية بسبب تكتيكاته العنيفة، وارتفاع عدد الشهداء في غزة.

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وفي أحد هذه المقاطع يركب الجنود دراجات هوائية وسط الأنقاض وفي صورة أخرى يقوم جندي بنقل سجادات صلاة المسلمين إلى دورات المياه.

جنود اسرائيليين يضرمون النار بالمؤن الغذائية والماء في حي الشُجاعية pic.twitter.com/QkhnqjmwMW — Arab-Military (@ashrafnsier) December 10, 2023

وفي صورة ثالثة يقوم جندي بتصوير خزانة الملابس الداخلية التي تم العثور عليها في منزل في غزة.

اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية

وفي صورة أخرى، يجلس جندي إسرائيلي أمام غرفة كتب عليها شعار محكمة حاخامات خان يونس، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس في المدينة والمناطق المحيطة بها.

في واحدة أخرى، يمكن مشاهدة جندي إسرائيلي يقف بجوار كلمات مكتوبة باللون الأحمر على مبنى تقول: "بدلًا من محو الكتابة على الجدران، دعونا نمحو غزة".

من أجل التدفئة.. جنود إسرائيليون يحرقون أطنانا من التبرعات وصلتهم في غزة



"فيديو لجندي إسرائيلي في #غزة يثير الغضب في #إسرائيل يوثق فيه ترك جنود إسرائيليين أطنانًا من المعدات والمؤن التي وصلتهم من التبرعات مهملة وحرق بعضها للتدفئة "#شاهد_سكاي pic.twitter.com/7evRTEY5eH — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 9, 2023

ويرى منتقدون أن هذه المقاطع الجديدة، التي تم تجاهلها إلى حد كبير في إسرائيل، تعكس مزاجًا وطنيًا داعمًا إلى حد كبير للحرب في غزة، وسط تعاطف محدود مع محنة المدنيين في القطاع.

وقالت درور سادوت، المتحدثة باسم منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، التي توثق منذ فترة طويلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إن "التجرد من الإنسانية في رأس السلطة يمتد ليصل إلى الجنود”.

وظهرت المقاطع بعد أيام قليلة من تسريب صور ومقاطع مصورة لفلسطينيين محتجزين في غزة وقد جُردوا من ملابسهم، وكانوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وهو ما لفت انتباه المجتمع الدولي أيضًا.

واستشهد أكثر من 18400 فلسطيني في غزة، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، نتيجة الغارات الإسرائيلية، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.