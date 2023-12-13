دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يفوز على النجم الأحمر بثلاثية

دوري أبطال أوروبا، نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره فريق النجم الأحمر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي ميكا فيليب جود هاميلتون في الدقيقة 19 ثم أضاف الهدف الثاني أوسكار بوب في الدقيقة 62 قبل أن يسجل كالفين فيليبس الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ضربة جزاء بينما سجل هدفى النجم الأحمر هوانغ إن بيوم في الدقيقة 76 و ألكسندر كاتاي في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز السيتى بنتيجة 3-2.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بينما ارتفع اربي ليبزيج إلى النقطة 12 واستمر في المركز الثاني واحتل فريق يونغ بويز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن تشكيل فريقه لخوض مباراة النجم الأحمر، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: لويس - ستونز - جوميز - أكانجي.

خط الوسط: فيليبس - كوفاسيتش - نونيز.

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خط الهجوم: بوب - جريليتش - هاميلتون.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا

وانطلقت مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر،والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا

جدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا عبر قناة beIN Sports 1HD.

مانشستر سيتي ينهي سلسلة النتائج السلبية

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا أمام مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح مانشستر سيتي في المباراة، في إنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مباريات متتالية دون فوز في البريميرليج.

وسجل هالاند 14 هدفا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين للسيتي ضد توتنهام وأستون فيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان ألفاريز، هو من سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب هالاند.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية، أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.