الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يفوز على النجم الأحمر بثلاثية

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره فريق النجم الأحمر بثلاثية مقابل هدفين  في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي ميكا فيليب جود هاميلتون في الدقيقة 19 ثم أضاف الهدف الثاني أوسكار بوب في الدقيقة 62 قبل أن يسجل كالفين فيليبس الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ضربة جزاء بينما سجل هدفى النجم الأحمر هوانغ إن بيوم في الدقيقة 76 و ألكسندر كاتاي في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز السيتى بنتيجة 3-2.

 

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

 

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بينما ارتفع اربي ليبزيج إلى النقطة 12 واستمر في المركز الثاني واحتل فريق يونغ بويز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

 

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن تشكيل فريقه لخوض مباراة النجم الأحمر، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وضم تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: لويس - ستونز - جوميز - أكانجي.

خط الوسط: فيليبس - كوفاسيتش - نونيز.

Advertisements

خط الهجوم: بوب - جريليتش - هاميلتون.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا

وانطلقت مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت  مصر،والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا

جدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا عبر قناة beIN Sports 1HD.

 

مانشستر سيتي ينهي سلسلة النتائج السلبية

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا أمام مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح  مانشستر سيتي في المباراة، في إنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مباريات متتالية دون فوز في البريميرليج.

وسجل هالاند 14 هدفا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين للسيتي ضد توتنهام وأستون فيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان ألفاريز، هو من سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب هالاند.

وكانت  تقارير صحفية كشفت أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية،  أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي اخبار الرياضة النجم الأحمر أخبار دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، الشوط الأول مانشستر سيتي يتقدم بهدف جود هاميلتون على النجم الأحمر

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين لايبزيج ويونج بويز في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يفقد جهود نجم جديد أمام بوروسيا دورتموند

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

عرض ملابس النساء الداخلية ووضع سجاد الصلاة بالمرحاض، فيديوهات مشينة لجنود الاحتلال في بيوت غزة

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تفاصيل الحالة الصحية لعمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد نقله للمستشفى

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

Advertisements

منوعات

المزيد

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

المزيد
الجريدة الرسمية